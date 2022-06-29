台中大雷雨 台灣大道積水成河豐原百戶停電[影]

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中29日電）台中市今天下午下起大雷雨，造成清水區、烏日區、西屯區多處出現嚴重積水，台灣大道有路段積水成河，豐原區也有變電箱遭雷擊造成逾百戶停電，目前積水已漸消退中。

台中市今天下午下起大雷雨，雨勢兇猛、雷電交加，豐原區圓環東路一帶出現嚴重積水；豐原區社皮里成功路、安和路、社興街、西勢路一帶也突然停電。

社皮里長涂力旋接受中央社記者電訪指出，因變電箱遭雷擊，初步統計約有100多戶里民受影響，經台電公司緊急搶修，目前已陸續恢復供電。

這場大雷雨也造成台灣大道積水成河，駕駛人謹慎開車，深怕一個不小心就熄火受困，在台灣大道與東大路口路段因積水嚴重，有機車騎士停等紅燈時，疑因水流湍急以致重心不穩跌倒，碰撞到旁邊的自小客車，警方表示，幸無人員受傷。

▼台中台灣大道路段淹水。影片來源：記者爆料網臉書

烏日區中山路內巷道及溪南地區也出現積水，水深近10公分；清水區東山里神清路大楊派出所附近200公尺路段也出現積水，車輛行駛激起嚴重水花，警方現場戒護。

和平區梨山地區目前因雨量不大，基於安全考量，公路總局谷關工務段預防性取消中橫便道下午4時30分通行時段。

台中市水利局透過文字稿指出，受午後旺盛熱對流影響，帶來短延時強降雨，截至下午4時40分，烏日、東勢、霧峰及西屯等區1小時累積雨量均超過70毫米，均已超過市區側溝及雨水下水道保護標準。

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水利局在下午4時成立三級應變中心加強防汛，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日5處抽水站，均已派員進駐完成待命，其中中興抽水站下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累積抽水量1萬4400噸，光明簡易抽水站在下午4時30分起抽。

統計此次豪雨災情至下午4時，水利局受理通報道路積淹水7件，均已立即派員或通知相關單位處置中，目前雨勢稍小，各地區已逐漸退水中。（編輯：陳仁華）1110629