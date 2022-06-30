颱風芙蓉生成 未來一週天氣不穩南台灣防雨

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局發布颱風芙蓉生成訊息，將往海南島、香港方向移動，菲律賓東方海面也形成熱帶低壓，兩個熱帶系統將導致未來一週天氣不穩定，明天起帶來南方大低壓帶的水氣，南部、東南部防雨。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今年第3號颱風芙蓉於今天早上8時生成，預計將往海南島及香港方向移動，強度維持輕颱，對台灣沒有直接影響。

另外，林定宜指出，在菲律賓東方海面的熱帶擾動也在今天上午8時增強為熱帶性低氣壓，預計將往琉球海面移動，未來不排除還是有機會增強為颱風，以持續往北向東海移動的機會最大。

林定宜表示，明天起約一週的時間，台灣會受到這兩個熱帶系統影響，接連帶來南方大低壓帶的水氣，導致天氣不穩定。

林定宜提醒，明天起水氣增加，雨區由南往北遞減，南部、東南部全天可能有短暫陣雨或雷雨；中部、東北部是局部短暫雷陣雨；北部則是多雲及午後降雨；各地不排除會有較大雨勢或大雨發生的機會。

林定宜表示，7月5日起風向轉偏南南西風，同樣帶來水氣，中南部、東南部地區可能有局部大雨發生，北台灣則是多雲及午後短暫雷陣雨為主。（編輯：張雅淨）1110630