更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
首頁 / 生活

颱風芙蓉生成 未來一週天氣不穩南台灣防雨

2022/6/30 10:18（6/30 10:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局30日發布颱風芙蓉生成訊息，將往海南島、香港方向移動。圖為颱風路徑潛勢預報圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局30日發布颱風芙蓉生成訊息，將往海南島、香港方向移動。圖為颱風路徑潛勢預報圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局發布颱風芙蓉生成訊息，將往海南島、香港方向移動，菲律賓東方海面也形成熱帶低壓，兩個熱帶系統將導致未來一週天氣不穩定，明天起帶來南方大低壓帶的水氣，南部、東南部防雨。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今年第3號颱風芙蓉於今天早上8時生成，預計將往海南島及香港方向移動，強度維持輕颱，對台灣沒有直接影響。

另外，林定宜指出，在菲律賓東方海面的熱帶擾動也在今天上午8時增強為熱帶性低氣壓，預計將往琉球海面移動，未來不排除還是有機會增強為颱風，以持續往北向東海移動的機會最大。

林定宜表示，明天起約一週的時間，台灣會受到這兩個熱帶系統影響，接連帶來南方大低壓帶的水氣，導致天氣不穩定。

林定宜提醒，明天起水氣增加，雨區由南往北遞減，南部、東南部全天可能有短暫陣雨或雷雨；中部、東北部是局部短暫雷陣雨；北部則是多雲及午後降雨；各地不排除會有較大雨勢或大雨發生的機會。

林定宜表示，7月5日起風向轉偏南南西風，同樣帶來水氣，中南部、東南部地區可能有局部大雨發生，北台灣則是多雲及午後短暫雷陣雨為主。（編輯：張雅淨）1110630

圖為30日上午10時紅外線雲圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為30日上午10時紅外線雲圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
氣象局估今年3至4個颱風侵台 7月是否有雙颱待觀察影片／台中大雷雨 台灣大道積水成河豐原百戶停電彰化雷聲大作 燒烤店、竹林起火疑與雷擊有關颱風芙蓉最快6/30形成 7/1起水氣增多南部防大雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳德榮：颱風芙蓉將生成 7月起連5日天氣不穩