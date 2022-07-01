颱風芙蓉、艾利撲台機率低 2日至7日南部東南部防大雨

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中央氣象局預測，颱風芙蓉與艾利直接撲台機率低，但2日至7日南部及東南部應防大雨。圖為6月27日台北市中正區民眾撐著雨傘在風雨中通勤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）颱風芙蓉與艾利分別於昨天及今天生成。中央氣象局預測，雙颱直撲台灣機率低，但明天起至7日，大氣環境不穩定，南部及東南部應防大雨。

根據氣象局最新颱風消息，颱風芙蓉上午8時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方810公里海面上，持續往西北西轉西北朝廣東方向前行；另菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓上午8時發展為今年第4號颱風艾利，中心位置在鵝鑾鼻東方約1100公里海面上，持續往北北西朝琉球群島方向移動。

氣象局研判，這2個颱風直接影響台灣的機率較低，但會為台灣帶來水氣。

氣象局說，低壓帶影響，今天南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後可能有局部大雨。

氣象局預測，明天至7日，台灣都受低壓帶影響，大氣環境較不穩定，雨勢大致由南往北遞減；週六至下週一（2日至4日），南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，中部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，5日至7日環境以西南風為主，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。

氣象局提醒，2日、3日台灣附近及馬祖、金門、澎湖各沿海易有長浪發生的機率，海邊活動要注意安全，基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區可能有較強陣風。（編輯：張芷瑄）1110701