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雙颱恐形成 吳德榮：直接侵台機率低注意強對流

2022/7/1 08:17
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）中央氣象局今天觀測，除颱風芙蓉外，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓也有發展為颱風的趨勢。氣象專家吳德榮預測，雙颱直接侵襲台灣機率低，但水氣增多，未來一週應注意強對流。

根據氣象局最新颱風消息，颱風芙蓉今天清晨2時的中心位置在鵝鑾鼻西南方810公里海面上，向西北西轉西北行進，預測未來直接影響台灣的機率較低。

氣象局觀測，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前向北北西移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢，氣象局密切注意中。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中說，最新氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，颱風芙蓉朝廣東前進；菲律賓東方海面熱帶性低氣壓也將發展為颱風艾利，朝琉球海面前進。

吳德榮預測，未來雙颱間的距離太遠，不致有「藤原效應」（雙颱效應）；明天至5日，台灣在雙颱間，受到直接侵襲的機率雖低，但各地雲量增多，偶有局部短暫降雨的機率，水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣（南部、東南部）及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，6日、7日持續不穩定的天氣，午後易有強對流發展，應注意天氣變化及氣象局特報。（編輯：張芷瑄）1110701

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