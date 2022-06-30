東半部屏東整天有雨 西部留意午後雷陣雨

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（中央社台北30日電）中央氣象局今天表示，東半部及屏東整天不定時有短暫陣雨或雷雨，受海陸風作用，上午間西半部沿海有零星短暫陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主，且雨勢較大。

氣象局網站發布訊息指出，今天水氣仍多，迎風面的東半部及屏東整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島容易出現較大雨勢，受海陸風作用，夜晚至上午間西半部沿海則有零星短暫陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主，且雨勢較大，容易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，午後請留意天氣的變化。

夜晚清晨各地低溫為攝氏25至27度，白天高溫約32至35度，其中大台北、桃園、宜蘭及屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬並多補充水分。

氣象局表示，基隆北海岸、東北部及屏東沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動請多加留意；南海的熱帶性低氣壓，凌晨2時位於鵝鑾鼻西南方約940公里的海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，未來以偏北轉西北的方向前進，直接影響台灣的機率較低。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東南風至偏東風，午後有局部短暫雷陣雨，擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110630