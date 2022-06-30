偏鄉醫師鄭吟豪腎功能退化 獲妻捐腎恢復健康

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）來自台北的婦產科醫師鄭吟豪投身花蓮玉里鎮偏鄉醫療，因免疫疾病問題，腎功能出現問題，抗病多年日前獲妻子捐腎，術後恢復良好，已重回崗位繼續服務偏鄉民眾。

鄭吟豪學生時期就讀慈濟大學，結識慈科護專的妻子吳宜玲，2人看見花蓮醫療需求，獲得專科醫師資格後，就前往花蓮南區台北榮民總醫院玉里分院服務，曾是院內唯一的婦產科醫師，目前院內共2名婦產科醫師。

花蓮慈濟醫院今天舉辦移植分享會，鄭吟豪接受媒體聯訪表示，9年前因免疫疾病問題，腎臟功能出現問題，長期服藥維持功能，直到今年初疲憊、頭痛及水腫狀況日益嚴重，一度連鞋子都穿不下，經醫師評估，若不進行腎臟移植，可能很快就要洗腎。

鄭吟豪說，憂心洗腎後影響工作，沒辦法接生到一半就去洗腎，便和妻子討論進行移植手術，妻子沒有猶豫，答應捐腎給他，很幸運2人配對成功，6月中順利完成移植手術。

鄭吟豪坦言，曾懷疑是否能好好照顧妻子捐贈的腎臟，也憂心妻子捐腎後，身體能否負荷，不過術後恢復狀況良好，當天就排出2萬毫升尿液，體重降了5公斤，很快恢復身體健康的模樣，妻子也沒有異狀。

鄭吟豪說，「這經歷真的很神奇，沒辦法用以往的醫學經驗來解釋」，現在他看診時對腎功能相關症狀、數據特別敏感，只要發現不對勁，都會強烈建議病患到腎臟科看診、追蹤，儘早治療。

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花蓮慈濟醫院器官移植中心主任陳言丞說，全台每年大愛捐贈的腎臟約200顆，但等待人數上萬人，比例懸殊；目前推廣活體捐贈，最大好處是腎臟狀況較理想，受贈者恢復期短、排斥比例低。

陳言丞說，經美國長期研究，經篩選配對的活體捐贈，捐贈者在存活率、未來因腎衰竭接受洗腎的比例與一般人沒有差異；他也呼籲，捐贈時機也很重要，從發現腎功能不佳到洗腎有很多不確定因素，呼籲病患審慎考量，儘早治療。（編輯：謝雅竹）1110630