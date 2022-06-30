原生珍稀植物展7月登場 見證絕境逢生生命力

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林試所30日宣布，「方舟中方舟 國境之南原生珍稀植物展第2波」7月起在墾丁森林遊樂區開展，78種珍稀植物登場。中央社記者楊淑閔攝 111年6月30日

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）林試所今天宣布，「方舟中方舟 國境之南原生珍稀植物展第2波」7月起在墾丁森林遊樂區開展，78種珍稀植物登場，「命懸一線」議題有17種，包含囊稃竹等展現絕境逢生生命力。

農委會林業試驗所今天召開記者會，林試所所長曾彥學指出，這次展覽活動緣於林試所目前正在執行的「國家植物園方舟計畫」，推動台灣原生稀有植物的蒐集、保種、繁殖及復育。

他表示，經由林試所恆春研究中心、林務局屏東林區管理處及屏東科技大學森林系攜手合作，去年12月30日在墾丁森林遊樂區花榭溫室開展，第2波展覽邀集墾丁國家公園管理處及畜產試驗所恆春分所共襄盛舉，展出的原生珍稀植物從原本的55種增至78種。

其中林試所恆春研究中心保種、繁殖有成的17種極度瀕危植物，以「命懸一線」議題展出，備受矚目。

恆春研究中心副研究員張藝翰舉例，囊稃竹在台灣只剩台東知本、屏東恆春找得到，但前者經歷一場大洪水後整個基地沒了，屏東恆春則每況愈下、植株減少，因此趕快採集種子，還好種子很好發芽，已復育1000多棵種回屏東恆春關山地區。

其次是中華雙蓋蕨，台灣本來只知道現蹤墾丁地區，2010年特生中心在台東也有發現，但是族群數遠低於恆春，然而恆春生態環境改變，可能被梅花鹿吃光了；沒想到2008年絕跡的中華雙蓋蕨，在2006年還有植株存在時，曾有人分送給一些實驗室，因此有機會在其中一名受贈者的溫室找到，對方也樂意提供，因此已成功培養一批，待植株長大了就會種回去。

還有一例是雅美萬代蘭，張藝翰說，早年分布在蘭嶼，另有鄉野傳說稱恆春也有，不過沒有找到過；後來一名恆春志工熱心告知自己認識的老人家有，登門拜訪獲知老人家早年每天上山工作，中午趁大家休息時去採集植物，當時採了很多蘭花，晚年雖然沒再照顧這些蘭花，終因雅美萬代蘭生命耐受力強，其他蘭花死光了，只有雅美萬代蘭活著，對方願意分幾株保種使用而能保種。

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張藝翰指出，雅美萬代蘭在溫室生長很快，野外則要有特殊環境，必須長在迎東北季風吹襲的岩石上，也因此其他作物比較難以與其競爭。這一路辛苦走來，他發現，「保種除了努力，還要運氣」，不然早年尋覓都沒有收穫。

林試所補充，相關資訊可至共同主辦方林務局「墾丁國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/ktforestarea/查詢。（編輯：張雅淨）1110630