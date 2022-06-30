化身賣魚郎 陳其邁上購物頻道銷鑽石龍虎斑

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農委會主委陳吉仲（右）、高雄市長陳其邁（中）30日到電視購物頻道拍賣「鑽石龍虎斑」，呼籲民眾共同支持在地生產的石斑魚，以行動力挺漁民。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月30日

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）農委會主委陳吉仲與高雄市長陳其邁攜手到電視購物頻道當「賣魚郎」，現場拍賣高雄「鑽石龍虎斑」，呼籲民眾共同支持在地生產、新鮮美味的龍虎斑，以行動力挺漁民。

陳其邁會前接受媒體聯訪表示，永安地區的石斑魚是使用興達電廠的冷卻水「鑽石水」養殖，水溫約固定在20到24度，保有魚肉的鮮美，也是永續循環經濟的一環。

陳其邁指出，這次促銷的是平常高檔餐廳才吃得到的「龍虎斑」，是由龍膽石斑跟老虎斑所培育出來的新品種石斑魚，結合龍膽石斑富含膠質的魚皮與老虎斑的細緻鮮甜，更富含EPA、DHA及優質蛋白質，加上肉質細嫩少刺，適合全家大小一同品嚐，豐富膠質更是女性朋友們美容保養聖品。

此外，永安區漁會加工廠通過HACCP認證、取得生產溯源標章，從捕撈到冷凍包裝可以維持新鮮口感與食品安全，且魚肉都已事先處理乾淨，解凍即可烹調，清蒸、紅燒或煮湯都相當美味，料理方便省時、營養又衛生。

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高雄市政府海洋局發布新聞稿指出，中油將液化天然氣從液體轉為氣態過程產生的冷排放水，供應給當地養殖業使用，助業者節省成本、降低抽水用電及減少魚塭換水頻率，並因水質穩定，有效提升品質、降低池魚病變、提升魚類15%存活率，對石斑養殖業者來說是珍貴「經濟活水」，被漁民稱讚為「鑽石水」。

海洋局也表示，會持續積極辦理未上市水產品抽驗，讓國人買得安心、吃得放心，並結合國內多種行銷模式，共同為高雄養殖漁業打拚，也讓國人能夠吃到優質又美味的水產。（編輯：陳仁華）1110630