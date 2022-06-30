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遠東SOGO睽違10年再展新店 承租大巨蛋商場預計2024年開幕

2022/6/30 20:38（6/30 21:13 更新）
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遠東SOGO 30日宣布與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過4萬2000坪，將打造台北市最大量體購物中心。圖為遠東SOGO天母店。（中央社檔案照片）
遠東SOGO 30日宣布與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過4萬2000坪，將打造台北市最大量體購物中心。圖為遠東SOGO天母店。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北30日電）睽違10年在台展新店，遠東SOGO今天宣布與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過4萬2000坪，將打造台北市最大量體購物中心「遠東SOGO CITY」，預計2024年第4季後開幕。

遠東SOGO透過新聞稿表示，簽約代表分別為遠東SOGO總經理杜金森、遠雄巨蛋公司總經理湯佳峯，雙方正式簽訂長期商場租賃契約。

SOGO表示，台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、旅館及辦公棟組成，商場區域包含商場棟地下2樓至地上8樓、影城棟1樓及6樓、巨蛋體育館外圍1樓商場、地下1樓體育館入口商場及地下2樓捷運連通道商場等，共約4萬2000坪，均由遠東SOGO經營。

遠東SOGO與遠雄巨蛋雙方，歷經超過一年的現勘、溝通與磨合後完成簽約，「遠東SOGO CITY」各區商場預計2024年第4季後陸續開幕。

SOGO表示，「遠東SOGO CITY」將不同於過去傳統的百貨公司模式，消費者在台北市最大的購物空間，可望結合大巨蛋體育文化園區內廣場、休閒設施與林蔭，增加更多的互動與不同以往的消費體驗。（編輯：林淑媛）1110630

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