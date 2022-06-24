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大巨蛋試營運跳票 柯文哲：中央為何審這麼久

2022/6/24 12:42
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市政府昨天表示，遠雄大巨蛋案還在中央審查、10月試營運會跳票。市長柯文哲今天表示，去年4月送中央審防火避難層，如今已1年多，不知為何要審這麼久。

台北市議會昨天召開大巨蛋專案報告，北市府表示，大巨蛋案還在中央審查，10月試營運會跳票。

台北市長柯文哲今天出席「2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽」記者會，會後聯訪被問及此事。

柯文哲說，大巨蛋一案去年4月送件到中央審查防火避難層，要等審查完北市府才能允許變更建照，讓遠雄蓋完後續工程，之後才能發使用執照，但從送件至今已1年多，「我也不知道為何防火避難層審查要那麼久」。

柯文哲說，北市府態度不放水、不刁難，一切依法行政，並表示「不要為了對付柯文哲，大彎北段、大巨蛋、社子島，每樣都卡，政黨利益不要超過國家利益」。

副市長黃珊珊於另場活動受訪時也提及，防火避難層審了1年多還沒審完、卡住的是中央，大巨蛋如果不能如期開幕不是北市府的問題。（編輯：李錫璋）1110624

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