澎湖海上花火節閉幕 萬人讚嘆聲中劃完美句點

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「2022澎湖國際海上花火節」30日晚間有超過萬人一起見證今年最後一場花火盛會，璀璨煙火點亮夜空，也與民眾相約明年再見。（澎湖縣政府提供）中央社 111年6月30日

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（中央社澎湖縣30日電）為期2個月的「2022澎湖國際海上花火節」，今天晚上在萬人的讚嘆聲中落幕，長達20分鐘燦爛煙火，照亮美麗海灣，為花火節劃下完美句點，並相約明年再見。

澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人，今晚與萬餘民眾一起見證今年最後一場花火盛會，感謝各單位支持，讓花火延續20年之久，愈來愈美麗。

賴峰偉表示，海上花火邁入20年，今年雖受疫情影響，但仍有6成遊客，帶動澎湖觀光產業的振興。

縣府表示，今年21場次的花火節，初估吸引超過30萬人次，其中以開幕和閉幕最為盛大，為澎湖創造新台幣21億元觀光產值。

今晚花火閉幕，共推出有700架無人機科技燈光秀表演長達580秒，10分鐘施放7000發花火，最為壯觀，為花火20畫下完美句點。

縣府旅遊處表示，花火20週年今晚閉幕，周邊相關紀念小彩蛋限定兌換、花火20紀念回顧展及2022「抓住澎湖之美」攝影比賽活動，收件到10月底止。（編輯：陳仁華）1110630