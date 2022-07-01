家樂福首支永續商品亮相 拚持續擴大自有品牌能量

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（中央社記者曾智怡台北1日電）因應減碳浪潮，家樂福今天宣布攜手台鹽開發第一支自有品牌永續系列商品，盼以自有品牌為重要利基，串起台灣永續供應鏈；目前家樂福自有品牌商品約2000多種，營收占比約1成，將持續擴大自有品牌能量。

家樂福今天舉行自有品牌「Re系列」發表會，分享與台鹽等單位合作開發RE系列洗浴商品歷程與永續願景。

家樂福總經理王俊超表示，面對全球環境衝擊，零售產業雖不直接參與生產製造，卻是最接近消費者的民生產業，家樂福10多年來從產銷履歷及有機農業的推廣，到2018年食物轉型的動物福利，不斷運用商業的力量帶動產業轉型，自有品牌更是努力重點，盼讓更多家樂福的供應商相信改變的可能性。

有感於全球面臨通膨危機，王俊超指出，自有品牌沒有廣告成本，在物價不穩定的年代，家樂福自有品牌更可成為消費者最安心且能輕鬆負擔的選擇；家樂福目前自有品牌品項共2000多個，包含生鮮、日用品，營收占比約12%，他強調，將持續擴大自有品牌量能。

家樂福企業永續總監蘇小真表示，RE系列商品設計除了和擁有國內第一座GMP認證的生醫材料製造廠的台鹽公司攜手開發產品之外，更透過工業局指導的「110年設計建構循環生態價值鏈先導計畫」導入設計能量，和台灣設計研究院共同訂定永續設計策略。

過程中邀請曾獲金點設計獎年度最佳設計獎肯定的點睛設計協助瓶身設計，並串聯大豐環保、集泉塑膠等上游供應鏈歷經不斷交流、測試與修正，開發家樂福第一支自有品牌永續系列商品。

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蘇小真表示，此次家樂福自有品牌永續系列商品取名「Re系列」，瓶身設計概念採用「R」字簡潔符碼，除實踐減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收（Recycle）的減塑精神外，Re在英文字首有「再次」意涵，賦予商品為了環境永續發揮再生的力量（Power of Regeneration）。

其中洗髮精、沐浴乳產品瓶身、瓶蓋採用環保100%再生塑料PCR（Post-Consumer Recycled Plastics），且系列商品不用壓頭改採瓶蓋設計，更易於拆解和回收；運輸使用的紙箱也全部使用FSC森林環保認證的紙箱。（編輯：翟思嘉）1110701