清大校長高為元重視多元 用國外經歷治校創新局

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）在國外生活超過40年的高為元今年4月回台接任清華大學校長，由於待過美國、歐洲與亞洲等地區，造就他多元、平等與包容的處事態度，這也將是他未來治理清大的重要理念。

有別於其他大學校長，高為元在台灣教育界鮮少人熟知，不少人對於他的經歷與處事方式都相當好奇。

高為元接受中央社專訪時說，他出生在台北市城中區的一個眷村，這次回台辦理戶口時，台北市的戶政人員在電腦上卻查不到這個區名，讓他一度錯愕，後來耗費1個多小時才釐清，原來當時居住的地方現已改為中正區，對於在國外生活幾十年的他來說，此次回台「有種既熟悉卻又新奇的感覺」。

因父親是駐外人員，高為元小學還未畢業就跟著家人到美國，後來又因工作關係到過歐洲、亞洲，由於每個住處待的時間不會太長，養成了簡約生活的習慣，搬家時總希望「越輕鬆越好」，即便住過約20個不同地方，他的行李中總會有個東西被保留，那就是他在台灣唸小學時留下的日記本與剪貼簿。

高為元翻開略為泛黃的日記本與剪貼簿，看著格子內工整的字跡，他說，雖然不記得當時為什麼想要寫這些內容，但那就是專屬他的成長紀錄，「每當看到這些東西，就想起小時候在台灣的生活。」

高為元分享，記得小時候他常在眷村裡騎腳踏車，由於車輛品質不好，前輪總會歪掉，所以常利用一棵大樹把輪子扭正。另外還有當時台灣在瘋少棒，晚間家人就會一起吃滷雞爪、看比賽，都是他印象深刻的在台兒時記憶。

高為元回憶，他離開台灣的時候是1979年，那年美國剛和台灣斷交，身為外派人員的家屬，雖然年紀還小，卻可以感覺到當時局勢對國家的影響。

他回憶，一般外交官車輛，使用的都是鐵製的正規車牌，但當時台灣外派人員座車的車牌卻是用紙做的，看著他國外交官與自己父親的車輛差異，可明顯感受到地位似乎有些不同。

或許是這樣的經歷，讓後來的高為元更加重視多元、平等與包容。高為元說，因為從小跟著父親到世界各地，體驗不同文化，深深影響他看待事物的方式，也讓他更能夠接受不同的聲音。他說，從外觀來看，會有性別、膚色差異，但若花時間去了解，會發現彼此的共同點。

這樣的觀點，應用在治校上必能行得通。高為元舉例，在一個團隊中，每個人可能會有不同想法，或是想追求的東西，該如何讓這群人都有同樣的目標，就必須先讓彼此互相了解，探索出大家的共同點，如此一來方向就能一致。

對於高為元回台擔任國立清華大學校長，外界都認為他是放棄國外高薪，他澄清，雖然薪水確實較低，但物價也較國外低，認為生活品質不能光看收入，也應該看支出。

在國外的發展很好，為何會選擇回台？高為元表示，每個人、每天都會面對不同選擇，他除了是教授，也是父親、老公、兒子，必須從不同角度看一件事、作各項衡量，不論何種決定都會有得與失，即便不知道未來會如何，最終他仍選擇回台灣，「當時我認為這是最適合自己角色的路。」

高為元的兒子今年升上大學，女兒則是升高二，對於孩子是否回台唸書，他選擇尊重。高為元說，因他待過多國的經驗，也希望孩子可以多看看世界，過去幾乎每年都會帶著老婆、小孩回台灣，也會利用暑期參加夏令營、和台灣親戚交流，讓他們自己去探索「自己是誰」。

高為元說，由於他15歲就離開父母、自己在外生活，這次回台灣，父母每週末都會從桃園龍潭開車到新竹，和他一起逛市場、在家吃飯、聊天，享受過去幾十年顯少一起做的「家常事」。

他說，過去家人、親戚對於自己在國外的生活無法了解太深，如今回到台灣擔任清華大學校長，感覺父母很開心，除了可以時常見面外，也讓他們有了新的身分，那就是「我的兒子是清華大學校長」，他認為，這或許也是一種孝順的方式。

關於治校，高為元重視多元聲音，他上任後即展開各學院及行政單位的拜訪巡迴，每次拜訪的2小時，會劃分院長、資深、資淺員工及學生，為的就是要聽到每個群體的聲音，這樣才能作出更合適的決策。

高為元上任後，在多個場合提到未來治校方向，包括「鞏固理工人文社科的基礎」、「創建綜合型的研究大學」、「放眼世界、落實本土」、「捍衛清華的核心價值」、「加強學生多元化的全人教育及畢業後的輔導」等核心價值。

他說，每間學校都有自我特色，當時在想校園核心價值時，考慮了清華大學過去在梅貽琦校長治校時，就堅持「民主辦學、學術自由」的精神，這是清華的DNA，他認為必須要先找到學校的定位、宗旨，因為「如果沒有核心價值，彷彿少了靈魂，只知道要做事，卻不知道為何而做。」

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高為元曾在美國威斯康辛大學麥迪遜分校任教，是名生醫工程學者，平時除了作研究外，也曾創業成立轉譯平台，帶領學生作技術轉移，將研究應用到臨床；後來在香港大學擔任副校長期間，也推動設立了教學醫院，因此他對於醫學的基礎研究、轉譯、臨床與應用都很有經驗。

清華大學未來將在桃園航空城建設醫院，這對高為元來說是再熟悉不過的一項工作。他指出，清華醫院會是多功能的，除了服務病人，同時也是訓練醫生、護理師的教育場域，更是科技發展的重要平台，能達到循環、互補、共贏，也盼能帶動周邊產業發展。（編輯：李錫璋）1110703