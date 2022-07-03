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6日前南部防大雨 7日起天氣逐漸穩定

2022/7/3 17:09（7/3 18:25 更新）
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氣象局表示，未來一週天氣分為3階段，6日之前水氣較多，南部、午後的中部以北近山區預防大雨。圖為北市信義區街頭午後民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
氣象局表示，未來一週天氣分為3階段，6日之前水氣較多，南部、午後的中部以北近山區預防大雨。圖為北市信義區街頭午後民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，未來一週天氣分為3階段，6日之前水氣較多，南部、午後的中部以北近山區預防大雨；7、8日降雨趨緩；9、10日受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱、午後有雷陣雨。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天至6日以西南風為主，南部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，中部以北、東半部以午後雷陣雨的天氣為主，上午多雲；另外提醒南部、恆春半島、各山區、中部以北近山區的平地可能會有局部大雨。

陳伊秀指出，預計7、8日太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣減緩，天氣趨於穩定，午後雷陣雨緩和很多；南風、西南風迎風面的南部地區清晨至上午會有短暫雨。

陳伊秀提到，預估9、10日受太平洋高壓影響，天氣晴到多雲，高溫炎熱，各地山區、西半部午後有雷陣雨，雨勢則要視當時對流發展的狀況而定。

陳伊秀指出，國外模式預估在11、12日，菲律賓東方海面可能有熱帶擾動訊號，但各國預測不一，氣象局會持續觀察。

陳伊秀提醒，今天台南、高雄沿海有約3公尺高的長浪、小琉球更達3.2公尺高；預計明天嘉義以南、恆春半島仍有長浪發生，提醒沿海民眾注意。（編輯：張雅淨）1110703

（圖取自cwb.gov.tw）
（圖取自cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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