吳德榮：大氣不穩定 7日前防劇烈天氣

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮說，輕颱芙蓉已在廣東陸地，強度持續減弱；輕颱艾利預估5日起侵襲日本。今天至7日各地偏熱，大氣不穩定，南台灣及午後中部以北皆有明顯降雨，須防劇烈天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱芙蓉已在廣東陸地，受地形破壞，將持續減弱；輕颱艾利則已通過琉球，將在東海大迴轉，5日起侵襲日本。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式及美國模式模擬皆顯示，未來第8至10天菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，應密切觀察後續變化。

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吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天至6日，台灣各地雲量略增，偶有局部短暫降雨，期間水氣多、大氣不穩定，迎風面的南台灣及午後的中部以北，皆有明顯降雨，應注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等；各地氣溫微降，仍偏熱。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣發生；8、9日太平洋高壓逐漸增強，晴朗炎熱，午後對流減弱、範圍縮小，大部分在山區及少部分鄰近平地。（編輯：管中維）1110703