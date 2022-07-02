更多編輯台推薦新聞：
悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
生活

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印度全境進入雨季 目前累計降雨低於平均值

2022/7/2 21:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里2日綜合外電報導）印度氣象局指出，全國各地今天全面覆蓋在雨季降雨中，比過去提早了6天，但是截至目前，今年雨季的累計雨量較平均值低5%。

路透社報導，雨季降雨對農產和經濟成長至關重要。5月29日南部克勒拉省（Kerala）率先進入雨季，比過去提早了幾天。

今年雨季開始時看似大有可為，但是降雨後來逐漸減少，導致6月雨量比平均值少8%。稻農也因為上個月雨量差強人意而延後插秧。

印度稻農本季截至目前種稻430萬公頃，較去年同期少27%。

印度的雨季降雨約占年總雨量7成，對全球最大稻米出口國印度的稻米生產和出口至關重要。

如果雨季降雨情況差，還將進一步延後稻米種作、影響作物生長、降低產出、拉低庫存公糧數量，當局為了確保對14億人口供給充足，將會祭出出口限制。

印度氣象局（India Meteorological Department）昨天表示，7月雨季降雨很可能介於長期均值的94%至106%間。對於種植稻米和諸如玉米、棉花、大豆、甘蔗等夏季作物而言，這段期間至為關鍵。

當年6月起的4個月內，降雨量介於50年平均雨量870毫米的96%至104%間，印度氣象局就定義為正常；如果總雨量僅達90%至96%，就被視為低於均值。

7月雨季降雨豐沛將可緩解夏作產出不足的顧慮，預告大部分印度人生活的鄉間能有較高收入。印度近半農地缺乏灌溉設施，農民只能仰賴雨季，靠天吃飯。

逾半印度人務農維生，農業對於亞洲第3大經濟體印度2兆7000億美元經濟規模的貢獻度達近15%。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110702

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族