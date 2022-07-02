印度全境進入雨季 目前累計降雨低於平均值

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（中央社新德里2日綜合外電報導）印度氣象局指出，全國各地今天全面覆蓋在雨季降雨中，比過去提早了6天，但是截至目前，今年雨季的累計雨量較平均值低5%。

路透社報導，雨季降雨對農產和經濟成長至關重要。5月29日南部克勒拉省（Kerala）率先進入雨季，比過去提早了幾天。

今年雨季開始時看似大有可為，但是降雨後來逐漸減少，導致6月雨量比平均值少8%。稻農也因為上個月雨量差強人意而延後插秧。

印度稻農本季截至目前種稻430萬公頃，較去年同期少27%。

印度的雨季降雨約占年總雨量7成，對全球最大稻米出口國印度的稻米生產和出口至關重要。

如果雨季降雨情況差，還將進一步延後稻米種作、影響作物生長、降低產出、拉低庫存公糧數量，當局為了確保對14億人口供給充足，將會祭出出口限制。

印度氣象局（India Meteorological Department）昨天表示，7月雨季降雨很可能介於長期均值的94%至106%間。對於種植稻米和諸如玉米、棉花、大豆、甘蔗等夏季作物而言，這段期間至為關鍵。

當年6月起的4個月內，降雨量介於50年平均雨量870毫米的96%至104%間，印度氣象局就定義為正常；如果總雨量僅達90%至96%，就被視為低於均值。

7月雨季降雨豐沛將可緩解夏作產出不足的顧慮，預告大部分印度人生活的鄉間能有較高收入。印度近半農地缺乏灌溉設施，農民只能仰賴雨季，靠天吃飯。

逾半印度人務農維生，農業對於亞洲第3大經濟體印度2兆7000億美元經濟規模的貢獻度達近15%。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110702