7/3本土增3萬2567例確診 增88死、198例中重症

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圖為民眾在台北市大稻埕打羽球，不忘戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）指揮中心宣布，國內今天新增3萬2567例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案再添88人死亡、198例中重症；另境外移入個案新增114例。（編輯：管中維）1110703

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增32,681例COVID-19確定病例，分別為32,567例本土個案及114例境外移入；另確診個案中新增88例死亡。

指揮中心表示，今日新增之32,567例本土病例，為15,003例男性、17,552例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,666例）、臺中市（4,448例）、高雄市（3,886例）、桃園市（3,212例）、臺南市（2,894例）、臺北市（2,722例）、彰化縣（2,004例）、屏東縣（1,264例）、雲林縣（867例）、新竹縣（859例）、苗栗縣（789例）、新竹市（764例）、宜蘭縣（763例）、南投縣（680例）、嘉義縣（674例）、花蓮縣（477例）、基隆市（463例）、嘉義市（411例）、臺東縣（347例）、澎湖縣（193例）、金門縣（156例）、連江縣（28例）。

指揮中心指出，今日新增88例本土病例死亡個案，為55例男性、33例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、85例具慢性病史、57例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月4日至6月30日，死亡日期介於6月23日至6月30日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為65例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（5例）、土耳其（2例）、越南、法國、加拿大、香港、泰國及韓國（各1例）移入，另101例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,573,643例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,699,948例排除），其中3,870,528例確診，分別為14,913例境外移入、3,855,561例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,956例COVID-19死亡病例，其中6,941例本土，個案居住縣市分布為新北市1,717例、臺北市902例、臺中市643例、高雄市593例、桃園市557例、臺南市443例、彰化縣355例、屏東縣285例、雲林縣179例、南投縣175例、基隆市173例、宜蘭縣152例、苗栗縣137例、嘉義縣126例、花蓮縣114例、新竹縣110例、嘉義市106例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）