7歲女童打1劑疫苗4天後確診 MIS-C住院觀察中

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圖為6月18日北市西門國小接種站醫護人員前置作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）本土COVID-19每天新增個案連續4天維持3萬多例，今天無兒童死亡個案，但增2例MIS-C，其中一名7歲女童6月初打1劑輝瑞兒童疫苗，4天後確診，月底出現MIS-C症狀，住院觀察中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，新增3萬2567例本土個案，確診個案新增中重症198例（中症135例、重症63例），其中88例死亡；另新增114例境外移入病例。

新增88例本土病例死亡個案，年齡介於20歲至90歲以上，85例具慢性病史、57人未打滿3劑疫苗，42例從未接種疫苗，44人年齡超過80歲，最年輕的是一名20多歲男性，本身有神經系統疾病等慢性病。

莊人祥進一步說明，這名20多歲死亡個案，已經完整接種3劑疫苗，在6月22日開始出現打噴嚏、流鼻水等症狀，當天安排住院隔離，使用口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」，後續病程出現肺炎合併呼吸衰竭，不幸於6月29日死亡。

今天沒有新增兒童染疫死亡個案，但增加2名「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）病例，其中一名為無慢性病史的5歲男童，5月4日確診，6月2日開始持續發燒、咳嗽、嘔吐、食慾下降，6月8至急診就醫，有頸部淋巴結腫及兩側小腿皮疹。

莊人祥說，這名5歲男童在醫院檢查發現有發炎指數高、心臟超音波顯示有輕微冠狀動脈擴大狀況，醫師懷疑為MIS-C個案，安排入住加護病房，使用免疫球蛋白及類固醇治療，所幸在6月12日轉出加護病房，6月16日康復出院。

值得注意的是，今天新增的另一名無慢性病7歲女童MIS-C個案，6月1日接種1劑輝瑞兒童疫苗，6月5日快篩陽性確診，開始居家照護，但6月底開始出現腹痛、食慾差，症狀大約維持3至4天，6月28日發燒，隔天至急診就醫，因嘔吐、活動力下降及發炎指數升高，被懷疑為MIS-C。

這名7歲女童收住於小兒一般病房，6月30日開始使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，7月1日已退燒，目前病況改善，持續住院觀察中。

莊人祥說，雖據研究顯示，兒童接種1劑疫苗可降低9成發生MIS-C風險，但這名個案接種日與確診日間隔不足2週，疫苗無法發揮保護力。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計80例，21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、25例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有20人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至7月2日，本土輕症、無症狀個案累計379萬1865例、占99.56%，中症累計9426例、占0.25%，重症累計7109例、占0.19%，其中死亡累計6103人。（編輯：管中維）1110703