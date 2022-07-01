本土個案數7/11將跌破萬例？莊人祥：有可能

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北1日電）國內COVID-19疫情降溫，有醫師指7月11日的本土病例數可望跌破萬例。指揮中心發言人莊人祥坦言有可能，11日為週一，確診數通常會比較低，但仍呼籲民眾配合防疫措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，今天國內新增3萬5699例本土病例。

根據中央流行疫情指揮中心統計，今年1月1日至6月30日，國內累計約373.8萬例本土病例中有1.6萬例是中重度以上個案、占約0.42%，其中5919人死亡、致死率0.16%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，中重症及死亡個案集中在70歲以上族群，中重症比率介於2.08%至14.08%之間，致死率介於0.76%至6.75%；0歲至9歲兒童則有超過40萬人染疫，其中17人死亡、致死率約10萬分之4，相較之前10萬分之5有略降，顯示醫療照顧表現佳。

隨本土疫情降溫，有醫師認為本土病例數有望於7月11日跌破萬例。指揮中心發言人莊人祥坦言有可能，主要是7月11日是週一，通常也是一週當中確診數最低的一天，但目前看來疫情降溫速度緩慢，尤其適逢暑假各地人流都有增加，希望民眾多配合防疫措施。

另外，外界好奇7月底是否有機會放寬邊境管制措施。莊人祥說，未來會持續根據國際疫情滾動式檢討。

外傳衛福部研擬調整清冠一號公費對象，13至64歲確診者須自費購買。羅一鈞說，衛福部中醫藥司還在研議相關規定，確切方案尚未拍板，等確認後會正式發布說明。

其他COVID-19口服抗病毒藥物使用方面，昨天共開立5226人份口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4266人份、默沙東「莫納皮拉韋」960人份，今年以來累計開立約32萬4683人份，包括26萬1825人份倍拉維及6萬2858人份莫納皮拉韋。

國內醫療資源，全台專責、負壓病房共1萬3204床、空床數7370床、空床率55.8%，其中台北區空床率55.2%、北區55.9%、中區58.5%、南區47.8%、高屏區57%、東區70.2%。53家集中檢疫所共7610床、空床數4969床、空床率65.3%；43家地方加強型防疫旅館3905床、空床數1789床、空床率45.8%。

羅一鈞指出，目前中區、南區、高屏區疫情都已度過高原期，已將專責病房開設數降低至15%，預期未來一週專責病房開設數會持續下降，避免空床率過高，讓有需求的非確診者也能住院使用。（編輯：陳政偉）1110701