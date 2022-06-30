MIS-C兒童增8例 7個月大男嬰成最小個案

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）本土COVID-19個案今天新增3.8萬人，較前一天下降7.8%，死亡數回升至百例以上，無兒童死亡病例，但新增8例MIS-C兒童，其中包含一名7個月大男嬰，為國內最小個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會表示，新增3萬8846例本土個案，確診個案新增中重症291例（中症186例、重症105例），其中118例死亡；另新增96例境外移入病例。

新增118例本土病例死亡個案，年齡介於20歲至90歲以上，115例具慢性病史、75人未打滿3劑疫苗，53例從未接種疫苗，67人年齡超過80歲。羅一鈞說，新增死亡病例中最年輕的是一名20多歲男性。

（指揮中心提供）

羅一鈞說，這名20多歲男性，沒有接種疫苗，有慢性神經系統病史，長期臥床，有簽署「不實施心肺復甦術」（DNR），6月21日因發燒就醫，經診所快篩陽性確診通報。

當天診所給予個案倍拉維口服抗病毒藥物，6月24日再次發燒、呼吸喘，至急診就醫住院，發現有肺炎、低血氧，給予瑞德西韋等藥物治療，不幸當天過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

今天沒有新增兒童死亡個案，但增加8例「孩童多發性系統發炎症候群」（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ），皆由台大醫院收治，因台大醫院昨天對MIS-C通報提出質疑，中央重新評估，將6月中旬原列為中症4名個案歸類於MIS-C，另外還有4例是昨天提報。個案年齡從7個月大到11歲，3男5女。

羅一鈞說，7個月大的男嬰，為目前國內最年幼MIS-C個案，病例在6月20日出現發燒、嘔吐、咳嗽、結膜炎、紅疹等症狀，與此之前，男嬰未確診COVID-19，直到22日至急診，PCR採檢陽性，Ct值為33.1，研判是近期感染未確診者，非急性感染期，懷疑為MIS-C住院治療，27日已出院。

這8名MIS-C個案，檢驗陽性日介於5月2日至6月22日之間，其中3人有慢性病史，分別為先天性甲狀腺疾病、白血病及川崎病史；6名個案已經在6月中下旬出院，包含2名有慢性病史者。羅一鈞表示，仍在住院中的有慢性病史MIS-C個案，為有先天性甲狀腺疾病1歲女童。

（指揮中心提供）

羅一鈞說明，1歲女童在5月6日確診，6月15日再度出現咳嗽症狀，之後陸續出現腹瀉、血便、皮疹、發燒、呼吸費力、有胸凹狀，懷疑MIS-C，入住一般病房，使用免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，仍在住院觀察中，病況穩定。

另一名還在住院的MIS-C個案，為1歲女童，無慢性病，5月29日確診，6月23日再度發燒，食慾下降、結膜炎、全身紅疹，6月26日至急診，有血壓偏低，懷疑為MIS-C，安排入住加護病房，使用免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，心臟超音波有管狀動脈擴大，仍在加護病房治療。

國內12歲以下兒童重症累計78例，21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、23例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有20人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月29日，本土輕症、無症狀個案累計368萬3402例、占99.58%，中症累計9002例、占0.24%，重症累計6781例、占0.18%，其中死亡累計5798人。（編輯：管中維）1110630

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）