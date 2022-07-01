台灣超額死亡世界第2低 僅次於紐西蘭

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北1日電）國內今年經歷一波COVID-19疫情，超額死亡情形引發關注。指揮中心發言人莊人祥表示，台灣不僅染疫死亡率遠低於世界主要國家，超額死亡數也是世界第2低，僅次於紐西蘭。

國內去年歷經一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土大流行，外界好奇是否會造成超額死亡，但根據衛生福利部統計，去年總死亡人數18.4萬人，雖比前一年增加1.1萬人，但與疫情關聯低，整體超額死亡仍為負數。

今年COVID-19疫情更嚴峻，超額死亡狀況同樣備受矚目。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，台灣染疫死亡率在世界主要國家中算是相當低，綜觀過去2年每百萬人死亡數，美國高達3151人、英國2707人、香港1269人、南韓478人、紐西蘭299人，相較之下台灣僅277人，略高於日本248人及新加坡233人。

莊人祥說，根據「經濟學人」計算各國超額死亡數，台灣位居世界第2低，台灣每10萬人超額死亡數為-8人，疫情期間超額死亡數為-2000人，也就是死亡人數比平常年少約2000人，僅次於紐西蘭。

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台灣除了超額死亡數世界第2低，5歲至11歲兒童疫苗接種率及抗病毒藥物投藥率更是世界第一。

莊人祥指出，台灣5歲至11歲兒童第1劑疫苗接種率高達75.1%，比加拿大56.1%、美國36.5%、日本18.5%高出許多，位居世界第一；抗病毒藥物準備也相當充裕，確診個案使用率高達7.82%，比美國5.56%、英國0.22%、香港5.91%、日本3.25%、韓國1.33%還要高，投藥率位居世界第一。（編輯：陳政偉）1110701

（指揮中心提供）

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