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莫德納嬰幼兒疫苗估7月初抵台 最快7月中開打

2022/7/2 14:56（7/2 15:04 更新）
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（中央社記者張茗喧台北2日電）指揮中心發言人莊人祥今天表示，莫德納COVID-19嬰幼兒疫苗班機安排有眉目，首批45萬劑疫苗預計下週抵台，最快7月中就能提供約90萬名6個月至5歲孩童施打。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內接種8萬7689劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，全台累計5807萬5099劑，人口涵蓋率第1劑91.32%、第2劑 83.97%、基礎加強劑接種率0.86%、追加劑接種率70.3%。疫情未歇，疫苗接種持續進行。

為強化嬰幼兒保護力，指揮中心採購莫德納嬰幼兒疫苗供6個月至5歲孩童施打，首批45萬劑原訂6月底抵台，可供90萬名嬰幼兒施打，但因文件問題而延後，正在重新安排班機。

指揮中心發言人莊人祥今天下午受訪時表示，根據最新訊息，莫德納嬰幼兒疫苗預計下週抵台，但確切班機時段還在做最後確認，由於莫德納公司並未預先寄送嬰幼兒疫苗的樣本，後續抵台後需耗時2週檢驗封緘，力拚7月中開打。

在COVID-19口服抗病毒藥物使用方面，昨天開立5093人份口服藥，其中輝瑞「倍拉維」4192人份、默沙東「莫納皮拉韋」901人份，今年累計開立32萬9776人份，包括26萬6017人份倍拉維及6萬3759人份莫納皮拉韋。

國內醫療資源，全台專責、負壓病房共1萬2780床、空床數7175床、空床率56.1%，其中台北區空床率54%、北區56.7%、中區58.8%、南區50.4%、高屏區57.7%、東區69.1%。53家集中檢疫所共7610床、空床數5014床、空床率65.9%；43家地方加強型防疫旅館3905床、空床數1629床、空床率41.7%。（編輯：陳清芳）1110702

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