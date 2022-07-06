基本工資將審議 許銘春：不排除討論補貼產業

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）基本工資審議委員會擬在第三季召開，勞動部長許銘春今天說，審議委員會參考各項數據決定調幅，若委員決議要調也認為應給產業補貼，過去已建立補貼機制，「不排除任何可能」。

許銘春今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，談到基本工資與物價通膨議題。

許銘春表示，總統蔡英文上任後，基本工資連6年調漲，去年月薪漲幅為5.21%、時薪調幅為5%，但因物價通膨，讓大家還是感到薪資減少，今年因通膨，各界也更期待基本工資審議。

但許銘春強調，基本工資要調到多少，審議委員會參考各項數據及當時經濟社會狀況來決定，所以會在第三季找一個委員都有空的時間來討論。

許銘春提到，每年基本工資審議的社會經濟狀況都不同，近年因為疫情，審議基本工資比過去更困難，像民國109年疫情剛起，製造業等都受影響，其實那一年沒有調漲，大家不會講什麼，但後來還是象徵性的調了一下，代表政府照顧勞工的態度。

而去年製造業獲利佳，但內需產業像是餐飲業等情況卻很糟，許銘春說，考量經濟成長率好，基本工資不調也交代不過去，所以後來委員會決議調漲，但同樣也決議給內需產業補貼，「這是有史以來第一次基本工資審議委員會附帶決議要求補貼」。

對於今年的基本工資審議，許銘春表示，假設第三季召開會議決定要調基本工資，委員也覺得應該給受影響產業幫忙，這部分過去已建立補貼機制，到時候就看大家討論決定，「不排除有任何可能」。

面對資方壓力，許銘春也說，各方委員都有自己立場，資方一定會說調薪承受不了，而勞方一定要求調薪，因此都會透過審議委員會討論。（編輯：方沛清）1110706