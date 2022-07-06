台中出現BA.5本土個案 市府：尚無擴散風險

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市新增2例Omicron BA.5本土病例，台中市副市長令狐榮達今天表示，2人是到機場接機遭從美返台的家人感染，目前只剩1人居家照護中，初步疫調尚無擴散風險。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，令狐榮達會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案4669例，而根據中央宣布，台中市出現2例本土Omicron BA.5亞型變種病毒病例。

令狐榮達指出，2例本土個案是因前往機場接機，遭3名美國境外移入個案的家人感染，目前5名個案中，只剩1人仍在居家照護中，其餘4人已解除隔離，經台中市衛生局詳細疫調及追蹤採檢，目前尚無擴散風險。

台中市衛生局副局長陳麗娟說明，30多歲女子6月19日帶2名小孩自美返台，當天由女子的哥哥與母親前往接機載到台中居家檢疫替代所，而女子入境時已有症狀，機場唾液採檢呈現陽性，2名小孩也在6月23日快篩陽確診。

陳麗娟表示，哥哥6月24日快篩陽、母親則於6月30日確診，台中市衛生局7月5日接到中央通知，女子與2名小孩，還有哥哥及母親等5人，基因定序都是BA.5，目前只剩母親還在居家照護中，其餘4人已解隔。

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此外，接種COVID-19疫苗有新選擇，令狐榮達說，中央分配3.8萬劑Novavax疫苗給台中，提供18歲以上者施打，預計8日到貨後陸續配送至各醫療院所，9日起開打，有接種意願的市民可直接向合約院所預約。

首批6個月至5歲的莫德納嬰幼兒疫苗45萬劑已經抵達，令狐榮達指出，中央預估最快在21日配送到各縣市，由於此波施打年紀較小，市府嚴陣以待，制定「四管齊下」計畫，等中央施打期程定案，市府再公布詳細施打計畫。（編輯：郭諭儒）1110706