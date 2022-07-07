向太陽宣戰 高雄市推「大港閱冰」冰品設計暨展覽

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）呼應設計盛事將在高雄舉行，高雄市推出「大港閱冰」系列活動，介紹在地店家、推出創意冰品、舉辦嘉年華，呈現冰從漁港用品到平民美食過程，向太陽宣戰，也在日常中注入設計元素。

高雄市長陳其邁今天出席記者會宣布「大港閱冰」系列活動開跑，並與中山大學的外籍學生一同品嚐創意冰品，包含從經典冰品香蕉船出發、向過去香蕉王國致敬的「三號碼頭」，以及從高雄出發與世界接軌的「環遊世界九宮格」。

陳其邁說明，「大港閱冰」活動包含「向太陽宣戰 冰品設計暨冰品展」和「冰品市集嘉年華」，結合高雄在地的氣候、文化、產業意象，從7月5日到10月30日，集合各式冰品以視覺和味覺設計號召全國民眾來高雄「閱冰」、吃冰。

陳其邁說，高雄是海港大城，製冰、吃冰其實跟漁業、漁港都有非常密切關係；也因為高雄夏天非常長，幾乎一年四季、春夏秋冬大家都在吃冰，吃冰是高雄人成長共同記憶，「我就很愛吃冰，三餐吃完一定要吃一口冰，才覺得有完成今天的工作」。

陳其邁也指出，「大港閱冰」活動屬於呼應文博會、台灣設計展的系列活動，讓民眾知道在日常生活、食衣住行，尤其是每天食用的冰品裡面，如果注入一些設計元素，呈現在地文化，可以有不同創意，把生活變得更加美麗、更有豐富想像力。

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高雄市政府文化局指出，在哈瑪星貿易商大樓舉辦的「向太陽宣戰 冰品設計暨冰品展」活動介紹「冰」從漁業用冰，普及成為一般飲食的過程，除展示各國特色冰品，也介紹高雄在地冰店，展示老字號、新創意冰品；並獲在地店家響應，使用高雄在地食材、融合外型創意、呼應歷史，推出創意冰品，讓民眾看展之餘也一飽口福。

觀光局則將在8月上旬辦理「冰品市集嘉年華」，由現正舉行的「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，藉市民推薦、外送熱門餐點及網路好評店家等大數據資料收集，再透過專業評審及網路人氣網美推薦，選出50項經典大港飲料冰品，邀集店家到冰品市集嘉年華活動現場擺攤，供民眾一次品嚐多款經典冰品。（編輯：陳仁華）1110707