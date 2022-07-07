桃園6歲男童疫苗遭混打 家長不滿醫院處理態度

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桃園一名王姓男童被混打疫苗，男童母親指出，6月30日帶著6歲兒子到校接種第2劑莫德納疫苗，但接種結束後王太太卻發現兒子的小黃卡上，顯示竟然是施打輝瑞兒童疫苗，就連施打日期也蓋錯變成6月3日。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市龍潭敏盛醫院日前將一名6歲男童的第2劑莫德納疫苗錯打成輝瑞兒童疫苗，家長不滿醫院處理態度，院方表示，提供醫療協助並通報衛生局，市府也要醫院提出說明及改善作為。

王太太今天接受媒體訪問表示，6月30日帶著6歲兒子到學校接種第2劑莫德納疫苗，明明過程中每個檢查人員都已確認小朋友要打莫德納，疫苗接種同意書也載明是莫德納，但接種結束後王太太卻發現兒子的疫苗接種記錄卡顯示竟然是施打輝瑞兒童疫苗。

王太太說，詢問現場醫護人員為何出現醫療疏失打錯疫苗，沒想到醫護人員先是否認，隨後又口氣惡劣表示會協助通報衛生局，現場醫師也只說先回家觀察，就連小黃卡上的施打日期也蓋錯變成6月3日。

王太太指出，小朋友施打首日狀況還好，第2天全身酸痛，但第3天卻說頭好痛，讓家人感到相當煎熬，醫院檢查後初步判定一切正常，雖然目前狀況還可以，但希望兒童疫苗施打過程中應該要更縝密仔細，不要再發生疫苗打錯的事件，目前雙方仍就後續處理協調中。

龍潭敏盛醫院管理中心主任陳文文說，對於疫苗混打事件深表遺憾，當天院方到大溪進行2所國小及3家幼兒園的疫苗接種服務，當天流程是先開放莫德納疫苗注射完成後，再開放輝瑞兒童疫苗接種。當王太太帶著小朋友要施打疫苗時，疑因工作人員忙碌導致疏忽，讓小朋友注射輝瑞兒童疫苗。

陳文文表示，當天現場醫師也跟家長說明，2者雖為同種類疫苗，但混打後還是需要觀察小朋友的狀況及副作用的產生，除第一時間向衛生局通報，也召開內部檢討會議釐清流程及未來的改善。

陳文文指出，當天下午就有專人以電話聯繫關懷家長，了解小朋友狀況。也建議協助安排小兒心臟科檢查。昨天也有專人陪同到小兒科主任的門診檢查，以及相關心臟檢查，以心臟功能來看，目前小朋友狀況還算穩定。

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桃園政府衛生局副局長蘇柏文今天表示，目前孩童健康狀況良好，醫院已主動關懷並於昨天安排幼童進行心臟等相關檢驗，衛生局也請醫院針對本事件提出說明及檢討改善作為。

蘇柏文指出，莫德納與BNT疫苗同屬mRNA疫苗，一般接種疫苗後的不良反應，大多在48小時到幾天內發生，若民眾28天內有胸悶、胸痛、心悸等症狀，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。（編輯：陳清芳）1110707