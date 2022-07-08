首名高職應屆畢業生取得一等船副 吳妤婕表現讚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部航港局今天舉行民國111年第2次航海人員測驗榜示，其中海洋大學附屬基隆海事高中航海科吳妤婕，是首名高職應屆畢業生取得一等船副資格，航港局稱讚難得。

航港局指出，這次測驗報名人數562人，全程到考人數478人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數計93人，合格率為19.46%。

航港局發布新聞稿，國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中航海科應屆畢業生吳妤婕，首次參加航海人員測驗就通過一等船副5科測驗科目，成為全國最年輕就通過一等航海人員測驗的考生，也是首名高職應屆畢業生取得一等船副資格。

航港局說，吳妤婕在學期間就展現她對航海科系的熱愛及學科上的天分，高三參加全國高級中等學校技藝競賽航海職種，成功取得第一名的好成績，獲得保送海洋大學商船學系的資格，她利用上大學前的空檔，當其他同學都還在準備統測升學考試時，她已經在準備一等船副航海人員測驗。

吳妤婕對於自己一次就能通過5個科目考試，也是萬分驚喜，並感謝學校老師給她的幫助與鼓勵，她覺得自己對於數理科目很擅長，計算題都難不倒她，讀書方法是先將課本都讀過一次，再整理重點到筆記裡，透過不斷複習，就很容易融會貫通。

吳妤婕說，在航海人員測驗的科目中，她最有興趣的科目是「航海學」。她透露，學校老師在上課時整理的計算題秘笈非常有用，讓她在學習上更容易理解，查表變得更簡單，觀念通了，計算就很簡單。

說起吳妤婕選擇航海相關科系的契機，起因於一次與父親的閒聊，父親提到當船員可以改善家庭經濟，可以生活過得更好，讓她決心要當一個優秀船員，所以國中畢業後就以第一志願選擇離家近的海大附中就讀，家人都很鼓勵及支持，成為她努力的後盾。

吳妤婕說，海大附中就讀期間，航海科全班只有6個女生，同學間相處愉快，也讓她對於未來可能也是男多女少的船上工作不會感到畏懼，且充滿期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳妤婕已經透過學校老師了解船上工作環境及可能會遇到的困難，不管是人際關係或工作方面，她都很有信心可以一一克服，也會將阻力化為助力。

通過航海人員測驗後，吳妤婕選擇先完成大學學業再就業，也會爭取參加航港局辦理的「海員新星培育計畫」，藉由計畫提供相關補助減輕家裡負擔，她希望在大學時修習更多海事專業課程，也利用學校資源，取得船員相關專業證照、加強英文能力，提早儲備實力，讓自己在未來的職場上更具競爭力。（編輯：管中維）1110708