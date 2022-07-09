國有林盜伐案多遭糾正 林務局：數量逐年降低

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）監察委員認為盜伐案仍層出不窮，提案糾正行政院，林務局今天說，透過跨平台合作，近10年盜伐案查緝件數逐年降低，也持續提振山村經濟、盼從根本解決山林盜伐。

根據監察院新聞稿，監委浦忠成、田秋堇調查「國有林盜伐案」，發現近10餘年經查獲者共計2831件，市價近新台幣12億元，而非法交易實則難以計數且盜伐案件仍層出不窮，認為行政院長期以來漠視盜伐亂象，任令各機關各自為政、各行其是，因此提案糾正行政院。

對於監察委員提出糾正，林務局今天發布新聞指出，近年透過檢警林移平台共同查緝森林盜伐，並提高盜伐的刑責及罰金，近10年來盜伐案件的查緝件數，已由民國100年394件逐年降低為110年123件，成果顯著。

林務局也提到，山林盜伐的根本解決之道在於提振山村經濟，因此未來除了持續推動國有林周邊社區部落參與森林巡護外，也透過林下經濟等多元森林產業政策輔導，以提振山村部落經濟，達成共同守護山林的目標。

對於監察委員認為，森林護管員進用原住民族比例低部分，林務局也說，目前林務局森林護管員總人數1068人，其中原住民人數為247人、占比23.13%，與109年占比22.3%及110年22.8%相較，進用比例逐年提高，超過原住民族工作權障法規定原住民族進用比例。

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林務局說，森林護管員業務除查察盜伐外，包括林地管理、森林生態調查及野生動物保育等，工作性質多元繁重，農委會也報奉行政院於去年核定提高本薪及薪點折合率，並建立逐級晉陞制度，另也提高從事高風險作業加給。

林務局表示，山林盜伐是社會及經濟的複合性問題，未來除將持續與檢警移等單位共同查緝遏止外，也將持續致力跨部會及公私協力，與國有林周邊關係社區部落合作，並宣導購買合法林產品的消費行為，藉由從源頭到市場的系統化管理，守護森林資源。（編輯：陳政偉）1110709