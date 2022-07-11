蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽 優選40名7/23複賽

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（中央社記者范正祥台北11日電）由義美文教基金會主辦的「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，全國共133位高中職及專科學生報名，初賽經評審團優選40名，7月23日將於霧峰林家花園萊園飛殤醉月亭進行複賽。

為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，義美文教基金會連續第2年舉辦高中生漢詩吟唱賽。今年除了新增客語項目，並在指定詩及自選詩首次納入台灣詩人作品。

主辦單位表示，徵件期間雖逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，仍獲全國高中職同學熱烈響應，報名參賽的學生來自全台各縣市，有一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等，還有上一屆參賽學生再度挑戰，盛況空前。

本屆初賽競爭激烈，新增客語項目共有22位學生報名參加，9人挺進複賽；台中啟明學校特教生也展現高水準，2名參賽學生都獲得評審青睞，取得複賽資格。

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複賽將於7月23日在霧峰林家花園萊園飛殤醉月亭舉行，複賽前20名將可進入決賽。決賽訂8月27日於立法院舉行，第一名可獲獎學金新台幣20萬元，第二名2位各獲獎學金10萬元，第三名3位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金1萬元。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」指導單位是立法院、教育部、文化部，協辦單位包括灘音吟社、天籟吟社、台灣瀛社、中央社、公共電視文化事業基金會、民間全民電視公司、自由時報、鏡電視、霧峰林家花園林獻堂博物館等。（編輯：張良知）1110711