花蓮蟬聯全台熱區 13日西半部近山區防午後雷陣雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局表示，近4天全台「熱區」都在花蓮，最高溫為10日的攝氏38.8度，預估炎熱天氣還會持續7至10天。圖為10日小朋友在新北市熊猴森樂園玩水。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局表示，近4天全台「熱區」都在花蓮，最高溫為10日的攝氏38.8度，預估炎熱天氣還會持續7至10天；明天午後雷陣雨區域擴大，各山區、西半部近山區平地留意較大雨勢。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉37.5度，整體來說今天氣溫較昨天稍降，僅花蓮、屏東等地區超過37度；高溫前10名中，也僅前8名超過36度。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，過去幾天高溫地區以花蓮為主，主因是雲量少、日照強烈，自9日起就出現超過37度高溫、達37.9度，10日最高來到38.8度、11日為38.3度，今天則是37.5度。

陳伊秀指出，預估全台炎熱天氣可能還會持續7至10天。明天水氣增多、各地悶熱，未降雨時高溫約32至34度，在屏東、宜蘭、花蓮等地可能還會有局部36度以上高溫。

陳伊秀提到，明天起南方水氣北移，降雨以東南風迎風面的東南部、恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲；14日轉偏南風，南部地區有局部短暫陣雨；明天、14日午後雷陣雨範圍除了各地山區，可能擴展到西半部近山區平地，並有局部較大雨勢發生。

陳伊秀指出，15日之後轉偏西南風，隨著太平洋高壓再度增強，預估一直到18、19日都是高溫炎熱的天氣；特別提醒大台北地區、東半部可能會有37度以上高溫，中南部偶有降雨，但高溫仍可達32至35度。

陳伊秀表示，目前各國模擬，菲律賓東方海面的熱帶擾動雖然會北移至巴士海峽一帶，但往北移動時因為條件不佳，不太有機會發展成熱帶性低氣壓、甚至颱風，僅為台灣在13、14日帶來水氣；接下來一直到18、19日都暫時沒有熱帶系統發展的跡象，氣象局會持續觀察。（編輯：張雅淨）1110712