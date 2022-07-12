配合風電政策 港務公司收回台中105號碼頭

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中港105號碼頭經營權在今年中二選區立委補選期間引發話題，台中港務分公司今天表示，為配合政府離岸風電政策，已通知碼頭承租業者成豐公司，收回碼頭經營權。

台中港105號碼頭於民國107年完工營運，並由台中港務分公司以煤炭裝卸儲轉為主要業務招商，碼頭工人認為未規劃公用碼頭，未保障工作權益便招商，擔心影響生計，多次發動大規模陳情。

招商案去年1月經公開徵選後，由前台中市議長張清堂擔任董事的海威港灣工程公司、前立委顏清標家族組成的昆宏投資公司以及德隆、台中港4家公司，聯合組成的「成豐倉儲裝卸公司」取得105號碼頭經營權。

今年初台中市第二選區立委補選期間，因候選人顏寬恒曾在擔任立委期間在立法院質詢關切105號碼頭投資案，要求碼頭招商不應與民爭利，民進黨陣營指控顏寬恒護航家族取得經營權，顏寬恒當時出面否認，相關議題引發議論。

選舉落幕後，台灣港務公司今年6月15日發文給成豐倉儲裝卸公司，決議終止台中港105號碼頭及後線土地投資興建暨租賃經營契約，公文並指出，為達成2050年淨零碳排的能源轉型願景，推動離岸風電國家政策，依據契約中的條款「政府實施國家政策，從事港口發展、港灣建設等情形必須回收者」規定終止契約。

台中港務分公司業務處經理李佳穎今天接受媒體聯訪時表示，政府為達2050年淨零碳排目標，推動離岸風電政策，台中港是距離彰化風場最近的港口，經濟部在今年5月3日來函港務公司，指出105號碼頭有作為離岸風電零組件進出口的裝卸需求。

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李佳穎指出，105號碼頭對面就是離岸風電國產化專區，經港務公司評估可提升106號碼頭風電相關零件裝卸效率，因此決定配合政府政策，發文通知碼頭承租業者成豐公司，將收回105號碼頭。

李佳穎說，合約在110年3月簽約租期為20年，合約中規定如果不可歸責於港務公司的事由，例如配合政府政策收回碼港，港務公司必須在6個月前通知業者，承租業者不得要求任何補償或賠償，目前成豐公司尚未向港務公司提出補償。（編輯：唐聲揚）1110712