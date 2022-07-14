樂桃航空復飛台灣 大阪往返桃園9/16起每週2班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

受疫情影響停飛台灣航線約1年半的樂桃航空宣布，9月16日起將重啟大阪–桃園航線，初期每週2個航班，14日下午1時開始販售機票。（樂桃航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北14日電）樂桃航空今天宣布，9月16日起重啟大阪（關西）往返台北（桃園）航線，初期每週2個航班。

樂桃航空（Peach Aviation）透過台灣總代理發布新聞稿，今天下午1時開始販售大阪（關西）-台北（桃園）機票。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，樂桃航空2度停飛台灣，大阪-桃園航線是自2021年4月8日起暫停約一年半後，再次重啟運營。

樂桃航空2012年3月成立，2012年10月開航台灣，首飛大阪-桃園，之後還開航東京（羽田）-桃園、東京（成田）-桃園、沖繩-桃園、福岡-桃園、仙台-桃園、北海道-桃園、東京（成田）-高雄、大阪-高雄、沖繩-高雄，樂桃在台灣的航線曾達10條，是樂桃國際航線中最多的。

樂桃航空說，大阪-桃園是繼上個月宣布的大阪-首爾航線後，重啟的第2條國際航線。

樂桃航空執行董事CEO森健明表示，希望旅客從日本各地經關西機場到台灣，從台灣到日本各地，讓日本與台灣之間的人、事、物來往更加方便。樂桃將陸續恢復國際航班，也將擴大國際航線網絡，目標在2025年世博會時，再次成為亞洲和大阪的橋梁。（編輯：陳政偉）1110714