櫻花鉤吻鮭復育有成 男子丟吐司引魚群恐受罰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）雪霸國家公園管理處復育「國寶魚」櫻花鉤吻鮭有成，目前在合歡溪繁衍數量約達4000尾，卻有民眾丟吐司進溪流吸引魚群；雪霸處指出，恐污染水質，吐司油脂可能影響鮭魚呼吸。

臉書社團「爆料公社」有網友張貼影片指出，7月10日在華岡合歡溪步道底，居然有男子丟吐司在溪河裡，經他人上前告知該處是寶貴的櫻花鉤吻鮭保育區域後，對方竟稱「我丟，櫻花鉤吻鮭就會游過來」且繼續丟吐司，直到第2次勸阻，男子才罷手。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山今天接受媒體聯訪指出，事發地合歡溪上游為太魯閣國家公園範圍，是禁止餵養野生動物，此行為將可處罰新台幣3000元，並得連續處罰，再者，台灣櫻花鉤吻鮭也是一級保育類動物，餵食行為也恐違反野生動物保育法。

陳俊山表示，台灣櫻花鉤吻鮭屬肉食性，一般不會取食吐司，民眾丟入水中的吐司會沉入溪底，如累積大量將造成水質污染，吐司上油脂也可能阻礙鮭魚的鰓，影響呼吸作用；針對男子行為，將移由太魯閣國家公園管理處協助查處。

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陳俊山說，雪霸處多年來積極投入櫻花鉤吻鮭復育及保育工作，106年與太魯閣國家公園合作在合歡溪放流計畫，目前當地繁衍國寶魚數量已達約4000尾，雪霸處也與當地部落成立護漁隊，每天巡守宣導及維護溪流環境，如有發現不當行為也會舉報相關單位依法處罰。

雪霸處表示，台灣櫻花鉤吻鮭是台灣特有的「冰河孑遺生物」，民國81年雪霸處成立初期，數量僅200餘尾，一度瀕臨滅絕，從最初棲地七家灣溪推動「就地及移地保育」、拆除5座攔砂壩，目前包括合歡溪、大甲溪上游等9條溪流都有櫻花鉤吻鮭蹤跡，野外族群數量也增加到1萬尾。（編輯：方沛清）1110714