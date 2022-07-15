名人職涯講座 YouTuber關韶文8/4分享歷程

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）網紅關韶文擔任娛樂線記者時，以獨特採訪風格深受青年喜愛，後轉職為全職YouTuber看似順遂，但背後付出許多努力，發展署舉辦名人講座，關韶文8月4日將分享職涯。

協助青年就業釐清個人職涯，勞動部勞動力發展署北分署會定期舉辦名人職涯講座，近期將於8月4日邀請知名網紅YouTuber關韶文（關關），與青年朋友分享他的職涯歷程，活動採實體、網路同步進行。

北分署表示，關韶文在小學五年級時就當過校園記者，此後成為一名記者一直是他的職涯目標，他在世新大學廣電系畢業後終於如願成為娛樂線記者，並以獨特的採訪風格、魔性的笑聲與幽默感帶給觀眾歡樂，深受青年朋友喜愛。

北分署說，關韶文於2019年轉職成為全職YouTuber，看似順遂的職涯之路，背後實則付出許多努力，在其他人都不看好的狀況下，仍堅持自己的理想，目前頻道訂閱人數達44.3萬人，總觀看次數超過7500萬次，2020年網路大數據分析為爆紅YouTuber，也在2021年擔任第32屆「金曲獎」廣告時段主持人，並出版自傳升格作家、發行首支單曲，成功從幕後轉戰幕前。

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北分署表示，關韶文用自身的經驗鼓勵所有青年朋友，「不要羨慕別人花開得早，要努力讓自己花開得好！每一個努力的成果一定會被看見」，也將在名人講座分享自己的職涯歷程。

勞動力發展署北分署分署長賴家仁表示，為協助青年朋友釐清個人職涯目標與方向，北分署定期規劃「青年就業達人班」邀請各領域名人分享職場經驗，讓青年在成功經驗的引領下，逐步實現夢想，這次講座採實體與線上同步進行，當日參與講座並填寫求職登記表就有機會抽中Mini 3 防水藍牙喇叭、拍立得相機（instax mini11）等多項好禮，歡迎青年朋友踴躍參加。（編輯：張芷瑄）1110715