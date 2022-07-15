促Google臉書與媒體談判 學者：台灣應參考澳洲模式

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（中央社記者蘇思云台北15日電）媒體跟數位平台議價無進度，國內學者表示，從國際經驗來看，建議台灣學習澳洲模式，也就是強制仲裁的立法精神，也喊話政府不該在媒體議價議題上淪為旁觀者，行政院應該積極表態，帶頭儘速推動媒體與平台的相關立法工作。

澳洲在2021年初訂立「新聞媒體與數位平台強制議價法」，強制要求跨國平台谷歌、臉書必須跟媒體協商議價；法國則採取不同立法方向，透過著作鄰接權（neighbouring rights）概念，同樣迫使谷歌、臉書必須因使用新聞內容付費。

國內多位法律與傳播學者今天召開「推動台灣媒體議價相關立法」線上記者會，呼籲行政院應該積極對媒體跟數位平台議價議題表態。

成功大學法律系副教授許曉芬分析，數位匯流時代，歐盟早在2011年就開始檢視相關法規，並不是特別針對新聞媒體議價議題才催生歐盟數位單一著作權指令，指令生效後，以法國轉換成國內法的作為最為積極。法國透過著作鄰接權概念，後續透過競爭法形成壓力，才能實現平台使用新聞須付費的立法規定。

儘管結果算是成功，不過，許曉芬表示，台灣在著作權法本身沒有鄰接權的規定，這部分台灣要複製恐怕非常困難。

政治大學法律系特聘教授王立達表示，比較澳洲模式跟法國模式，建議台灣應該採取澳洲模式。主要有2項優點。一是可避免像法國歷經比較冗長的競爭法調查與訴訟過程，所需時間較短。

二是澳洲採取強制仲裁的立法精神，仍是由媒體跟平台協商，法律其實是備而不用。澳洲政府至今一直沒有正式指定適用媒體議價法的大型平台，但Google與Facebook在這部法律推促之下，與澳洲媒體達成協議的授權費總金額，已經達到每年2億澳幣（約新台幣40億元）以上，已經可見成效。

不過，許曉芬跟王立達都認為，兩個模式並不是非黑即白，台灣要走哪條路，牽涉政府的政策價值判斷，「這也是台灣目前最欠缺的一塊」。

王立達指出，從澳洲跟法國經驗來看，台灣有2項任務必行動。一是媒體應該大聲倡議，在報業公會統籌下，以公會名義儘快組成一支談判隊伍，出面跟兩大平台談判，必須比照國外授權費計算方式與國內媒體進行議價協商，媒體業也同時向公平會提出集體議價的聯合行為申請。

第二，王立達強調，議題牽涉多個部會業務，政府必須對此議題明確表態，不能只說鼓勵業者協商等，政府各部會雖然稱有在進行產業調查，但應該加快腳步，在立法過程中就要展現台灣的態度，同時增加科技平台業者壓力。

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台大新聞所教授林照真表示，政院雖然有成立協調小組，但牽涉的各部會包括文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）跟公平會目前態度都像是「這不是我管的業務範圍」，希望總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都應該對此表態，關心台灣的媒體產業。

中正大學傳播學系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏也喊話，新聞危機就是民主危機，甚至是國安危機，新聞業應該集體發聲，政府也應該啟動反壟斷調查，不能對數位時代潮流視若無睹，呼籲政府不該在這個議題上淪為旁觀者。（編輯：潘羿菁）1110715