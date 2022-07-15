阿里山神木車站啟用 蒸汽火車、柴油車難得同框

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阿里山林業鐵路神木車站整建後15日重新啟用，百年蒸汽火車與柴油機關車上午特別行駛到車站前同框鳴笛，吸引遊客搶拍。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月15日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）阿里山林業鐵路及文化資產管理處歷時17個月整建的神木車站今天正式啟用，百年蒸汽火車與柴油機關車上午特別行駛到車站前同框鳴笛，吸引遊客拍照捕捉難得的畫面。

阿里山林鐵及文資處今天發布新聞稿指出，典雅木構的神木車站，將舊月台向外延展，整建為3倍面積，且可依乘客量彈性調整候車空間。順應地形的月台兼具觀景功能，可近觀流瀑，更是遠眺塔山。另因應阿里山地區多雨氣候，月台上方加設遮雨棚，增設無障礙坡道。

阿里山林鐵及文資處表示，早期神木車站為島式月台，整建後的神木車站，拆除原第二股線鋪設的臨時木棧道與下車月台，恢復原有站內雙股線，未來列車可在神木車站交會。

阿里山鄉香林村、中正村及中山村居民，為見證神木車站重新啟用，上午齊聚阿里山車站搭乘前往神木車站的啟用首班車。

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SL-31蒸汽火車擔任前導，緩緩自阿里山車站駛出，當火車抵達神木車站，蒸汽火車開始表演「Z」字形折返，停靠神木新站側線，與柴油機關車並列後同時鳴笛，宣告神木車站重新啟用。

阿里山林鐵神木車站上午重新啟用，吸引鐵道攝影愛好者及居民，捕捉難得的蒸汽火車與柴油機關車同框畫面。現場也播放神木車站整建工程紀錄短片，讓民眾了解神木車站整建歷程、技術工法，還安排導覽解說。（編輯：謝雅竹）1110715