印度博士吉塔致力微生物發電 獲移民署頒梅花卡

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）印度環境科學博士吉塔致力研究新興微生物燃料電池科技，她5年前應台北科技大學邀約抵台執教，許多學子受啟發相繼投入環境工程產業，她獲移民署頒外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署今天發布新聞稿表示，來自印度的吉塔（Thangavel Sangeetha）為哥印拜陀大學 （Bharathiar University）環境科學博士，她長期致力環境工程的專業領域，主要研究微生物燃料電池、微生物電解池及廢水處理綠色能源等環境工程類項目。

其中，可用於生產氫能源的微生物燃料電池科技，也就是將微生物燃料電池放置在污染嚴重的河川、出海口等處，當污水流過可發電外，也能有效降低水中的有機物質，具有其它再生能源無法比擬的「環境復育」附加價值。

移民署指出，吉塔於民國106年接受國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系邀約抵台執教，許多學生感受她的教學及研究熱誠，學成畢業後也相繼投入環境工程產業，吉塔今年以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署表示，受到台灣永續能源政策及環境保護意識的啟發，吉塔所設計的微生物燃料電池可生產潔淨的氫能源，能移除土壤中的重金屬離子、進行海水淡化等，她更積極促成台灣與其他國家的跨國合作專案計畫，為國內生物能源生產及廢物管理領域做出重要貢獻。

吉塔指出，由於地球河川受到嚴重污染，她從廢水處理產生綠色能源為出發，試圖找出永續解決之道；同時她在台工作期間也常與家人四處旅遊，特別喜愛看台灣的好山好水。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式，以利外國專業人才在台就職取得居留、永久居留。

另外，國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得台灣碩士以上學位得折抵申請永久居留的居留年限，已修正外國專業人才延攬及僱用法，盼透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

根據移民署統計資料顯示，截至目前共頒發244張「梅花卡」，包括高級專業人才類別的169張、特殊貢獻48張、重大投資27張。（編輯：戴光育）1110717