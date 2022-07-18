總統視察豐原醫院后里分院進度 盼提升醫療服務

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總統蔡英文（中）18日上午視察豐原醫院后里分院及長照機構案辦理情形表示，新院區不僅服務當地民眾，也照顧周邊需求，提供民眾更好醫療及長照服務。中央社記者蘇木春攝 111年7月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）行政院核准衛福部豐原醫院設置后里分院及住宿型長照機構，總統蔡英文今天前往視察執行進度，她表示，新院區不僅服務當地民眾，也照顧周邊需求，提供民眾更好醫療及長照服務。

為提升后里地區醫療品質，民國108年行政院拍板核定，規劃由豐原醫院設立后里分院及長照機構，分別預計在117年與113年底營運，經費新台幣12億7300萬元由中央全額負擔，提供醫院總床數195床、住宿式長照200床。

蔡總統今天在立法院副院長蔡其昌、衛生福利部次長王必勝、豐原醫院院長賴慧貞等人陪同下，前往豐原醫院后里分院及住宿型長照機構預定地視察進度。

蔡總統致詞時表示，最近台灣整體的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經趨緩，在邁向正常生活的過程中，中央各項防疫措施也需要地方政府與醫療單位的配合跟執行。

蔡總統說，上月她到彰化基督教醫院與國軍台中總醫院了解第一線防疫情況，中部地區的中重症患者，都是轉到豐原醫院治療，今天她再到豐原醫院感謝醫療團隊，在疫情期間的付出與努力。

提到長照2.0政策，蔡總統指出，她從上任以來就請衛福部盤點各縣市長照資源，希望透過衛福部部立醫院率先在資源比較不足地方，規劃公共化住宿型長照機構，台中地區有必要再提升醫療資源，以及建構在地化的長照機構。

蔡總統說明，長照2.0從居家照顧、社區照顧中心，另外最重要的就是機構式的照顧，以前住宿式機構都建置在較遠地方，現在希望能夠較貼近生活且交通便利的地方，方便家人探視，在選擇地點時就特別重要。

蔡總統表示，要感謝台糖公司全力協助，利用廠區空間興建豐原醫院后里分院以及住宿型長照機構，不僅服務當地民眾，也照顧周邊需求，且聯外交通非常便利，讓整個區域內的急重症患者能夠就近治療，提升整體醫療應變及救護能力，住在長照機構的長者，家人也可以時常探視。

蔡總統特別提到，相信只要在中央地方齊心協力下，一定會把建設計畫完善執行，蔡其昌與王必勝都是行動派，行動力絕對沒問題。

蔡總統並指出，蔡其昌在疫情嚴峻時，也幫台中爭取很多快篩試劑、設立兒童快打站，也緊盯執行進度，相信很多立委與蔡其昌都會協助緊盯建設進度，「我們一起來努力，提供民眾更好的醫療跟長照服務」。（編輯：陳仁華）1110718