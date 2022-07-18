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台北社子連3天逾38度 19日大台北防午後雷雨

2022/7/18 17:28（7/18 17:39 更新）
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中央氣象局表示，18日各地都是高溫炎熱的天氣，高溫普遍在攝氏32至36度，圖為民眾在社子島迎星碼頭一帶的基隆河水域滑水。中央社記者徐肇昌攝 111年7月18日
中央氣象局表示，18日各地都是高溫炎熱的天氣，高溫普遍在攝氏32至36度，圖為民眾在社子島迎星碼頭一帶的基隆河水域滑水。中央社記者徐肇昌攝 111年7月18日
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（中央社記者張雄風台北18日電）根據氣象局網站，今天最高溫為花蓮富源攝氏38.4度，而台北市社子已連3天出現38度以上高溫；預計明天大台北地區有午後雷陣雨，有機會稍降溫，但21至24日氣溫又有再回升可能。

根據中央氣象局網站，今天高溫前3名為花蓮富源38.4度、花蓮卓溪38.1度及台北市社子38.0度，其他地區皆未達38度極端高溫；而台北已連續3天出現38度高溫。

根據網站，今天高溫前10名多位於花蓮、台北，兩地區分別占4名，其他則為宜蘭、台東兩地。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天、20日太平洋高壓逐漸增強，台灣處於高壓邊緣，各地仍然多雲到晴，但午後雷陣雨的現象較今天明顯，主要降雨地區為中南部、大台北地區及各地山區，大台北高溫會較今天稍降。

張承傳提到，明天風向轉為偏南風到東南風，因此東南部、恆春半島有不定時短暫雨；中南部沿海也會有零星降雨。

張承傳說，明天各地高溫約33至35度，大台北、宜花東、屏東還是有局部36度以上高溫發生的機會。

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張承傳指出，預計21至24日太平洋高壓中心到台灣附近，降雨區域縮減，以午後各地山區有零星短暫雷陣雨為主，各地晴朗炎熱，高溫有機會再略為增加，大台北高溫不排除又會回到37度以上。

張承傳表示，預計25日太平洋高壓稍微減弱，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區有零星短暫雷陣雨；目前資料顯示一直到下週都沒有明顯熱帶擾動發展的跡象，氣象局會持續觀察。（編輯：屈享平）1110718

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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