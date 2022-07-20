烹飪加熱燃料膏 消基會檢出2件甲醇含量不符

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）小火鍋、熱炒餐廳偶爾會用燃料膏加熱食材，消基會與經濟部標檢局合作抽檢10件市售烹飪加熱燃料膏，結果有2件主要成分不符標示規定，違規樣態為甲醇含量與標示不符。

消基會與經濟部標準檢驗局合作於各大販售通路隨機購買10件燃料膏商品，並針對「主要成分」及「中文標示」兩大項進行檢測，今天共同召開線上記者會公布抽檢結果。

經濟部標準檢驗局組長謝孟傑會中表示，這次檢測燃料膏的「主要成分」，是依據國家標準CNS8523「含甲醇製品中之甲醇檢驗法」，檢測主要成分及含量是否與標示一致，並依據「商品標示法」規定，檢測燃料膏的「中文標示」，包含商品名稱、原產地、主要成分及材料是否符合規定等。

根據抽測結果，謝孟傑指出，10件中有2件的主要成分不符合「商品標示法」規定，違規樣態為商品主要成分皆標示有99.9%木精（甲醇），但實際檢驗結果甲醇含量僅有66.8%，含量與標示不一致。

另外，也有4件的「中文標示」也不符合「商品標示法」規定，包含有商品標示「酒精膏」，但主要成分標示為甲醇，與名稱不一致，另有商品未標示原產地、製造商電話，以及有商品未標示注意事項用語等。

謝孟傑說，這次採購檢測查核不符合「商品標示法」規定者，都已函請經濟部中部辦公室依「商品標示法」處理。

消基會董事麥富德指出，市售烹飪用的燃料膏，主成分可為乙醇、乙二醇、甲醇等醇類原料，而多數燃料膏的內容物是以「甲醇」為主，原因在於甲醇價格便宜，且燃燒效能佳，因而廣受餐飲業者喜愛。

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不過，麥富德提醒，甲醇是一種有機化合物，揮發性高、無色、易燃且有毒，易對眼睛造成刺激，接觸到皮膚也容易造成接觸性皮膚炎及過敏，以甲醇為主成分的燃料膏，使用上要留意安全危害，包含避免透過呼吸及皮膚接觸進入體內、避免不當使用造成引燃及爆炸等。

消基會董事長徐則鈺也提醒，消費者外出用餐時，燃餘的燃料膏可能存有眼睛不易察覺的餘焰，如需補充，不得直接添加，應更換器皿再添加，避免產生危險，另外使用燃料膏溫熱食物時，須注意場所通風，並避免於密閉空間使用，以免燃燒不完全，造成一氧化碳中毒，並儘量以電熱等其他安全加熱方式替代燃料膏加熱食物。（編輯：陳仁華）1110720