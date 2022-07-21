台灣推廣賞鳥旅遊 觀光局參展英國民眾驚豔

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）觀光局駐倫敦辦事處15至17日參加在英國舉行的全球鳥展（Global Birdfair），推廣台灣賞鳥旅遊。許多參觀民眾和業者詢問，台灣何時開放國際旅行、哪一個季節最適合賞鳥。

自台灣親赴展會現場解說的鳥導陳達智告訴中央社，儘管台灣不是歐美人士出國賞鳥首選目的地，卻是亞洲地區數一數二的賞鳥地點。除了安全、便利，台灣還有規模雖小、地形多變的特色，一天內就能體驗近海及高海拔山區。許多人原本完全不認識台灣，聽了解說後，即主動表達將考慮到台灣賞鳥。

全球鳥展在英格蘭的拉特蘭郡（Rutland）舉行，觀光局向各界介紹台灣的30個特有鳥種及其分布和相關旅遊資訊，並播放賞鳥旅遊宣傳影片，強調經過近3年規畫醞釀，台灣已準備好要迎接國際旅客、推展疫後觀光。

觀光局舉例說明，在台灣可見到數量最多的黑面琵鷺過冬，馬祖的天然環境吸引「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗棲息，在大雪山可一次看到29個台灣特有鳥種，雲嘉南國家風景區和東勢林區管理處分別定期舉辦國際賞鳥馬拉松、大雪山賞鳥大賽等。

黑面琵鷺每年10月會飛到台灣過冬，高雄茄萣濕地因有豐富的魚蝦，成為黑面琵鷺度冬棲地。（中央社檔案照片）

觀光局駐倫敦辦事處告訴記者，展會現場的圖文影像資料有助英國各界認識台灣變化多端的自然環境和基礎建設現況。疫情使全球旅遊型態往安全、戶外、獨特、永續等方向發展；台灣位處東亞和大洋洲之間鳥類遷徙路徑上，具備自然、人文等多層面的多元性，足以吸引優質旅客。

辦事處估計，台灣攤位在3天展期共吸引約350人詢問行程。

陳達智提到，向參觀民眾和業者解說時，他往往強調在台灣賞鳥的方便和安全性，包括交通方便、可自行開車前往任何一個熱門賞鳥點、不需擔心嚴重特殊傳染病的威脅等。

他說，許多國家已開放國際觀光、解除或鬆綁防疫措施，期待台灣也能儘快在確保安全的前提下，迎接來自海外的旅客。（編輯：陳正健）1110721