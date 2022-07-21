雞蛋價漲挨批 陳吉仲：沒利潤農民沒辦法生產

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雞蛋產地、批發價近日每台斤調漲新台幣2元，國民黨質疑農委會失職。農委會主委陳吉仲（左）21日表示，請國民黨委員去了解實際狀況，台灣農產品供應價格對比美、加等非常穩定，沒利潤農民沒辦法生產。中央社記者楊淑閔攝 111年7月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）雞蛋產地、批發價近日每台斤調漲2元，國民黨今天質疑農委會失職。農委會主委陳吉仲說，台灣農產品供應價格對比美、加等非常穩定，沒利潤農民沒辦法生產，呼籲國民黨立委到產地看看。

農委會19日表示，在市場機制下，雞蛋批發價18日每台斤已先調升新台幣2元，為50.5元，20日產地價多2元，變成42.5元，主因是天氣熱產蛋減少、國旅暢旺需求增及飼料還在高價。

國民黨今天上午召開記者會表示，蛋越來越貴，讓百姓的荷包吃不消，蛋價跟去年同期相比，漲幅達68%，農委會失職失能，沒有控制蛋的產量與價格。

陳吉仲今天接受聯訪時說：「請國民黨委員去了解實際狀況，全球各地包含美國、加拿大等，他們的通膨非常嚴重，其實台灣在相關農產品供應價格非常穩定。」

他說，雞蛋產地、批發價調漲2元的因素，農委會已經說明過，包含飼料成本還在高價，以及疫情高峰過後，國旅暢旺使得餐飲需求增加，因此必須做雞蛋供應調度所致。每台斤約有10顆雞蛋，農委會會盡量讓消費者消費得起。

他呼籲：「若沒有一定利潤，農民是沒辦法生產的，請國民黨的委員不要在台北，到彰化、屏東、雲林了解實際情況。」

最後他說，更重要的是，農委會已經掌握到8、9月玉米、黃豆進貨價格，會比高峰6、7月還低，所以未來飼料成本會調降，而農民的生產成本就會減少，自然而然供需就會根據市場機制反應出來。（編輯：陳政偉）1110721