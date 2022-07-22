每週入境人數是否再放寬 王必勝：目前沒時程表

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（中央社記者葉臻桃園機場22日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天視察桃園機場時指出，將視機場量能、必要防疫措施及國際疫情等狀況，做為未來每週入境人數再往上開放的準備，但目前還沒有時程表。

王必勝上午到桃園國際機場視察旅客入境動線，接受媒體聯訪時表示，目前每週入境人數放寬至4萬人次，實施到目前看起來都還順暢。

王必勝說，今天視察的目的，第一個是因為機場在尖峰時段還是有一些地方容易產生瓶頸，要研究什麼措施可以讓瓶頸消除。

其次，要研究如何在兼顧必要的防疫措施，以及不要讓入境旅客等待太久的情況下擴充量能，做為未來每週入境人數再往上開放的準備。

王必勝表示，涉及到整個入境流程，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站、採檢量能是否充足，還有一些資訊系統的優化，都是討論的重點。

記者詢問，入境人數何時會再放寬上調？是否會開放入境「0+7」？禁團令何時開始分階段鬆綁？

對此，王必勝表示，須看機場這端有做多少的準備，以及國際疫情的狀況，現在國際疫情都在高峰，鄰國確診數也都還在上升，要再觀察高峰會到哪，以及後續的死亡率、重症率是否有升高等因素，因此很難估計，目前還沒有時程表，但會做一併考量。

中央流行疫情指揮中心自7日起調增入境總人數，由每週2.5萬人次增至每週4萬人次。（編輯：戴光育）1110722