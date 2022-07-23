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嬰幼兒莫德納疫苗開打2天 累計1.5萬人接種

2022/7/23 15:22（7/23 15:25 更新）
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莫德納嬰幼兒疫苗21日開打，目前累計接種人數為1萬5692人，前3名分別為新北、台中和高雄。圖為莫德納兒童疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗21日起各縣市陸續開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前累計接種人數為1萬5692人，前3名分別為新北、台中和高雄。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫，中央流行疫情指揮中心持續鼓勵民眾接種疫苗，首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑21日運抵全台各縣市，供6個月至5歲孩童接種。

莊人祥今天接受媒體聯訪表示，昨天共有1萬4322人接種，累計接種人數為1萬5692人；部分縣市因接種規劃不同尚未開打，至於施打的縣市中，前3名分別為新北、台中和高雄。

有關輝瑞嬰幼兒疫苗採購進度，莊人祥說，廠商已經完成緊急使用授權（EUA）補件，目前仍與廠商簽約中，還不能確定簽約時間，指揮中心會盡快完成。

國內疫苗接種情況，莊人祥表示，昨天共11萬3605人接種，涵蓋率第一劑91.6%、第二劑85.7%、追加劑71.1%。（編輯：張芷瑄）1110723

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