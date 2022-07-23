英國網紅出席台灣校友會 稱台南美食還不夠甜

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）在YouTube個人頻道有近25萬人訂閱的英國網紅戴舒萱（Susie Woo）22日在倫敦一場活動分享留學台灣的經驗。偏愛甜食的她接受中央社採訪時透露十分想念三杯雞，台南美食的甜度「還不夠滿足她」。

駐英國代表處教育組22日在觀光局駐倫敦辦事處舉行交流活動，邀請曾獲台灣政府獎助赴台學習華語及即將前往台灣學習的英國各界人士參加，現場有珍珠奶茶、鹽酥雞、台灣啤酒、旅遊資訊等豐富台灣元素。

駐英國代表謝武樵、教育組長畢祖安及駐處各組也派代表出席分享實用資訊。參加活動的「留台校友」包括剛結束在台研究計畫的英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）主席薩金特（Gray Sergeant），以及有許多台灣粉絲的網紅戴舒萱。

戴舒萱來自距倫敦約一小時車程的英格蘭布萊頓（Brighton）。她在英格蘭里茲大學（Leeds University）研讀中文和語言學期間，2015年曾赴台南成功大學華語中心學習一年。

她在交流會上分享，台灣的華語教育很靈活，不侷限於在教室照本宣科，而是常舉辦文化、交流活動，協助學員深入認識台灣社會和文化，將所學融入生活。她透露，台灣的教學方式提供她YouTube創作靈感。

戴舒萱的頻道深入淺出介紹英語、英國文化和社會，探討不同文化的思維和行為模式差異，影片以英語發音為主、穿插華語，並附上中英對照字幕。

戴舒萱說，她開始經營頻道完全是無心插柳。2020年3月，英國因疫情首次「封城」，她為排遣無聊開始錄製影片，沒想到一部分享英國養貓習慣的影片獲許多台灣觀眾關注，這給她很大鼓勵。

她目前除了活躍於YouTube和Instagram等社群媒體，去年還成立公司，提供線上英語和英國文化教學課程，未來規劃跨足華語教學。

戴舒萱2012年曾到上海學習華語一年；回英國後，其他到台灣學習的同學向她大力推薦台灣，這讓她心生嚮往。

「在台灣第一天，我就有很好的印象。」戴舒萱告訴中央社，台灣人給她的感覺是友善、真誠、平易近人、樂於助人、對其他人很有興趣。文化差異沒妨礙她結交朋友、和其他人相互學習。

她說，台灣人會以友善的方式建議她如何把華語說得更好，「雖然我知道很多人希望和我練習英語」，但這通常是「有來有往」的交流。

她強力推薦外籍人士來台學習華語，「若想接觸正統中文，就要從台灣開始」。不過，她坦言，自己喜歡獨特的東西，且越複雜、挑戰智力的事物，她越覺得「酷」。台灣的注音符號是自成一格的符碼系統，雖然必須從零學習、「起頭難」，如今她已能享受在手機上用ㄅㄆㄇ打字的樂趣。

既然是在台南學習，自然少不了美食體驗。當戴舒萱在分享會提到台南以美食聞名，現場馬上有即將前往台灣的受獎生說，聽說當地食物是有名的「高含糖」。

戴舒萱接受採訪時笑稱，台南食物的甜度還沒達到她的標準，甚至與英國許多人的飲食偏好比起來，也是小巫見大巫。因為喜歡偏甜的口味，戴舒萱說，回到英國後，她最懷念的台灣料理是三杯雞。

「我聽說三杯雞的成分和料理方式很簡單，就是醬油、蜂蜜和其他東西，但是美味程度十分驚人。」戴舒萱說，另一個她很愛的食物是綠豆薏仁湯，尤其是加了枸杞，風味更是令人陶醉。

問她是否曾嘗試在英國製作三杯雞，她語帶自責地說還沒有、對自己的功力信心不足，恐怕需要他人指點。但她也說，在台灣一年期間，她大概只下廚過兩次：台灣外食太方便，甚至比自己買食材料理還便宜，這讓她可輕易嘗試不同食物、常與朋友在外頭聚餐，她很喜歡這一點。

雖然不少人期待在首都台北學習華語，戴舒萱認為，除了美食，台南有豐富的人文歷史地景，能從事的活動很多，是她在台灣最喜愛的地方之一，另一個則是宜蘭。

至於令她印象最深刻的文化差異，戴舒萱說，與英國社會相較，在台灣，人與人之間的距離比較近，甚至對認識不深的人也能聊很多、敞開心胸；人與人保持聯繫較容易，形式也很多元，包括一起在街上跳舞。

有趣的是，開始經營YouTube頻道後，她發現許多台灣人對英國人的刻版印象或負面觀感是冷漠、不友善、高傲、「很難懂」、「太有禮貌」、言語表達太複雜委婉、愛諷刺等。

戴舒萱說，這是不同文化背景造成的習慣與社交期待差異，例如表面冷漠不見得內心也是如此；諷刺往往是一種幽默，英國人也很愛自我解嘲；「語帶保留」則常是為確保言行得體，或出於考慮對方視角和感受，避免只顧著自我表達。

她告訴記者，相較於多數台灣人，英國人確實較不輕易表露情緒，表達方式也較細微多層次，有時確實較難解讀。此外，英國的人際關係也需要較長時間建立信任感。她認為，自我克制、把真正的自己藏得深一點之所以被視為正面特質，與第二次世界大戰的經驗有關。

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謝武樵告訴在場約25位分享會英國聽眾，台灣是民主政體、自由經濟體，在許多領域活躍發展，社會開放程度高，「幾乎不管什麼話都能說」。雖然有中共威脅，台灣仍稱得上安全，是學習、結交朋友的好地方。

他提到，台、英關係近期有穩健進展，英國政府也對台灣海峽的和平穩定及台灣安全有越來越明確、頻繁的表態。與英國一樣，台灣強力支持自由民主，政府與民眾對烏克蘭被侵略感受很深、傾力相助；他透露，近日與烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）會面時，對方也對此表達感謝。（編輯：黃自強）1110723