屏東夏日狂歡祭 東隆宮溫府千歲坐鎮

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（中央社記者李卉婷屏東24日電）屏東FUN暑假夏日狂歡祭將於30日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，在地重要信仰中心東港鎮東隆宮溫府大千歲今天移駕大鵬灣坐鎮，縣長潘孟安邀請全國遊客一起來狂歡一夏。

一早在轎班前導下，溫府大千歲浩浩蕩蕩自東隆宮出發，沿光復路、中山路、嘉新路、環灣道路抵達夏日狂歡祭活動現場。潘孟安率縣府團隊、大鵬灣國家風景區管理處長許主龍等人循古禮迎接安座，儀式莊嚴隆重，以期鎮境護佑活動順利及保庇遊客平安。

東隆宮是沿海地區重要信仰文化中心，3年1科迎王平安祭典名聞遐邇，被列為國家重要文化資產。屏東縣文化局表示，2019台灣燈會時請出東隆宮三千歲坐鎮現場，這次經向王爺請示後，由東港迎王時的出巡王（溫府大千歲）坐鎮，並邀請埔仔角轎班會、后塭開基大清府嘉蓮宮以及汕尾大清府舊嘉蓮宮共同參與。

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縣府傳播處新聞稿表示，夏日狂歡祭把遊樂園搬到海邊，有5層樓高的看海摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯、及55米長的滑水道、戲水池、彈跳床、碰碰球等17組遊樂設施。為回饋屏東鄉親，27日下午4時到6時開放高中以下學童搶先體驗。

想挑戰體力與膽識，可挑戰體適能組，從1樓爬網子到5樓，鍛鍊核心肌群，或從5樓垂降至1樓，考驗過人膽識；走網美路線，可搭乘看海摩天輪，在夕陽餘暉下欣賞全國最大潟湖風光。（編輯：孫承武）1110724