吳淡如攜手黃玉英 繪畫陶藝聯展登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）到飯店看展覽已經成為趨勢，天成文旅華山町宣布，即日起舉辦「吳淡如x黃玉英繪畫陶藝聯展」，要讓民眾一窺2名女子透過藝術交織彼此人生、亦師亦友的情誼。

在飯店看展覽已經成為趨勢，不少飯店業者都將自身空間化身藝文展覽藝廊，讓旅客入住同時，也能輕鬆看展。

天成文旅華山町今天發布新聞稿宣布，即日起到10月11日舉辦「吳淡如x黃玉英繪畫陶藝聯展」，要讓旅客欣賞2名女子從繽紛童趣的畫作到細緻瑰麗的陶藝，多元豐富的創作底蘊。

天成文旅華山町表示，藝人吳淡如栽入繪畫的世界並不是心血來潮，孜孜不倦的學習是她對人生的態度，對她來說，繪畫是一種療癒，透過建構多彩繽紛的童話世界，療癒自己傳播樂觀正能量。

「樂觀星球物語」藉由兔子、貓咪這些具有卡通形象的動物為主體，闡述吳淡如之於人生不同階段的生活經驗，並以「為心情出擊，為夢想奮鬥」這件作品傳遞生命韌性。

天成文旅華山町表示，陶藝家黃玉英做陶至今20餘年，屢獲國內外獎項肯定，作品擅長運用大自然元素，創作領域包括燻燒、結晶釉、木葉天目等。

展出的「木葉系列」、「宙系列」以及加碼的薰衣草嘟比，都能看到黃玉英對於創作的無比熱情。

除了展覽外，飯店住宿也多了不少遊玩選項，高雄英迪格酒店攜手HTC VIVELAND虛擬實境樂園，將整館打造出沉浸式的VR實境樂園，旅客還能挑戰刺激的「義莊派對」VR實境遊戲。（編輯：陳仁華）1110725