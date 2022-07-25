台灣高中職教育展登場 提供港澳生赴台升學情報

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（中央社記者許秩維台25日電）教育部今年放寬港澳中學生來台就學規定，共41校參與招生，民間團體也以線上展覽形式舉辦台灣高中職五專教育展，提供港澳中學生赴台升學情報。

教育部今年4月公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，放寬港澳生以就學名義來台就讀高中職和五專。台灣民間支援香港協會、私立教育事業協會等單位今天舉行2022年台灣高中職五專教育展記者會，並邀請首次招收港澳生的高中職和五專學校代表與會。

今年全台有32所高中職和9所五專將招收港澳中學生，台灣民間支援香港協會執行理事黃春生表示，透過舉辦高中職五專教育展，可提供港澳中學生赴台就學最即時、最正確的招生情報，也希望能吸引更多港澳生來台就讀。

永平工商校長胡劍峯表示，永平是技職學校，以培養技術人才為主軸，目前也有招收外籍生和東南亞學生，現在加入招港澳生行列，除了可擴大生源，也能讓校內更國際化；港澳生來台就讀，可安排入住學校宿舍，學校也和科大合作推動產學攜手專班，未來港澳生讀完高職和科大後，也希望他們能留在台灣就業。

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育德工家校長張榮修指出，對港澳生而言，台灣可用華語溝通，且生活機能好、環境安全，有利於後續升學或就業規劃；飛機修護科是育德工家的特色，以教授航空基礎原理及專業技能為主，實作訓練為輔，更耗資數千萬建造航空館、直升機教學機坪、飛機修護技能檢定場，也會輔導學生在學期間取得相關技術證照。

2022台灣高中職五專教育展網站（http://www.hightw.org/）自今天啟用，提供學校介紹、學費、獎學金等招生情報，7月30日、8月13日也會在香港九龍舉辦高中場、五專場的港澳中學生赴台升學輔導講座，邀請台灣高中職和五專師長線上介紹學校特色和升學優勢。（編輯：卞金峰）1110725