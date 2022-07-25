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北市動物園白頸狐猴寶寶漸融群體 媽媽幫大忙

2022/7/25 15:56（7/25 16:36 更新）
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北市動物園25日指出，白頸狐猴寶寶「依伍」已近4個月大，學會自行採食後體重迅速增加，正在學習步入群體生活。（動物園提供） 中央社記者陳怡璇傳真 111年7月25日
北市動物園25日指出，白頸狐猴寶寶「依伍」已近4個月大，學會自行採食後體重迅速增加，正在學習步入群體生活。（動物園提供） 中央社記者陳怡璇傳真 111年7月25日
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市動物園今天表示，4個月大的白頸狐猴寶寶「依伍」開始學習群體生活，剛開始有明顯躲避行為，媽媽「白依」會驅離太過好奇的個體，「依伍」也接受姐姐「依珊」幫忙理毛。

北市動物園指出，今年4月在園內出生的白頸狐猴寶寶「依伍」已近4個月大，學會自行採食後，體重已從100克迅速增加到1.3公斤，將近成年個體的一半重，保育員推斷可以循序漸進將「依伍」介紹其牠個體認識，讓牠準備步入群體生活。

動物園表示，「依伍」剛接觸其牠個體時會明顯躲避，但經驗老道的媽媽「白依」會立刻將太過好奇的個體驅離。現在「依伍」正在漸漸學習與其牠個體的相處方式，也可以接受同母異父的姐姐「依珊」幫忙理毛。

動物園指出，園方會在育幼期間提供白頸狐猴媽媽一個獨立空間，直到新生寶寶可以獨自採食時，才會開始進行混群，讓牠們可以回到群體當中生活。在空間較受限的動物園環境中，介紹新個體給群體，非常需要豐富經驗及細心觀察，考驗著保育員隨機應變能力。

動物園表示，「依伍」經過幾次短時間的混群嘗試後，「依珊」會主動釋出善意，出現互相理毛的行為，相信「依伍」很快就可以進入群體，到戶外活動場活動。（編輯：戴光育）1110725

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