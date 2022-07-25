26日高溫燈號減至6縣市 午後部分地區防雷陣雨

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氣象局發布高溫資訊，26日僅6縣市仍亮橘、紅燈，其中花蓮仍有機會出現攝氏38度以上高溫。圖為台北市中正區街頭不少民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天發布高溫資訊，明天僅6縣市仍亮橘、紅燈，其中花蓮仍有機會出現攝氏38度以上高溫，整體而言各地高溫均較今天稍降；明天午後大台北、各地山區及中南部須留意午後雷陣雨。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉39度，也是全台唯一超過38度的地區；其次為新北市新店區、雲林縣斗南鎮、屏東縣內埔鄉皆為37.7度。

新北市板橋站昨天達39.4度，刷新此站自2002年增設地面觀測作業20年來最高溫紀錄，也是今年人工測站最高溫紀錄，今天則稍微收斂，達37.3度。

氣象局表示，太平洋高壓影響，持續發布明天的高溫資訊，但範圍已縮小至北部、東半部及屏東等6縣市。明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；台北市、新北市盆地，屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷、台東縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天至28日仍受太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，不過會較今天再稍微降溫；雨區以午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

趙竑提到，29日起至8月1日由於台灣東方海面為一個大低壓帶，持續有水氣傳入，東半部地區易有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。

趙竑說，在大低壓帶中持續有熱帶系統消長，但是否能增強為熱帶性低氣壓、甚至颱風，仍有不確定性，氣象局會持續觀察。（編輯：陳仁華）1110725

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）